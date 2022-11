El primer sonido del día de Carlos Herrera: por qué es tan importante el hallazgo de la metástasis del cáncer

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona que han identificado las células responsables de la recaída en el cáncer de colon y de la reaparición del cáncer en otros órganos después de la extirpación del tumor primario.

El comunicador remarca que "sería un error imperdonable por destacar los dimes y diretes de destacar la última polémica política, que uno fuera incapaz de detectar algo que tiene un gran impacto en la vida de la gente". "No hace falta que les explique que cuando una enfermedad llama a tu puerta, relativizas todo lo demás", sentencia Herrera.

"El hallazgo de los científicos españoles sobre la metástasis puede ser de gran importancia en el futuro. Esto es como todo. Mañana no se va a acabar con el cáncer. De todos los años que llevo en la profesión no ha faltado uno en el que un progreso científico no ha acotado la carrera del cáncer hasta la muerte, pero sigue ahí", recuerda el presentador de 'Herrera en COPE'.

En cualquier caso, el director del programa es optimista. "Todos los años creíamos que habíamos dado el gran paso. Se va dando porque la enfermedad cancerosa debidamente asaltada con terapia reduce su impacto", concreta Carlos Herrera. Por último, el comunicador reflexiona: "Este avance nos pone en la buena dirección para en un futuro alguien con un micrófono les dé la noticia de que se puede acabar con un cáncer al cien por cien".