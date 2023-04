El dueño de una empresa de limpieza alucina con lo que encontró en un piso: "Pensábamos que eran bichos"

Manuel González es el dueño de la primera empresa de nuestro país que realiza limpiezas en pisos de personas que padecen síndrome de Diógenes. Cada vez reciben más llamadas y son muchas las sorpresas que pueden encontrar en las casas y pisos de los clientes que solicitan sus servicios. Puedes escuchar qué es lo más extraño que se encontraron y por lo que Manuel, el dueño de la empresa, no daba crédito. Se lo ha contado a Jon Uriarte en Herrera en COPE y lo puedes escuchar en el siguiente audio:

Los nuevos síndromes de Diógenes del siglo XXI

Jon Uriarte ha querido comenzar este segmento de Herrera en COPE con un ejemplo muy claro de nuestro día a día que ejemplifica a la perfección lo que suponen los problemas de los nuevos 'acumuladores': "¿Cuántos correos electrónicos tienes en tu bandeja de entrada? Cientos. ¿Y esta mañana? Miles. Con la llegada de Internet acumulamos todo tipo de documentos en diversos dispositivos, como nuestro teléfono móvil, el ordenador, tarjetas de memoria o en la nube. A mí me avisa cada dos por tres que lo tengo lleno y seguro que te pasa lo mismo con un montón de objetos que ocupan sitio en tus armarios o abarrotan tu trastero, pero que no eres capaz de desprenderte de ellos", ha comenzado relatando el comunicador de COPE.

Y es que Uriarte ha querido dejar claro cómo existe "ese apego a los recuerdos que unas personas tienen muy desarrollado, mientras que a otras no les cuesta ningún trabajo hacer limpieza y tirar todo tipo de enseres", algo que no todos podemos hacer. "En la mayoría de los casos inservibles y otras no, y de eso te voy a hablar durante los próximos minutos de lo que dice tu personalidad por la cantidad de cosas que acumulas", ha introducido sobre el tema tratado en Herrera en COPE y en el que hemos podido escuchar el testimonio del audio anterior del dueño de la primera empresa en España que hace limpiezas en casos de síndrome de Diógenes.

Por su parte, Pilar García Muñiz ha querido ahondar en el problema de los nuevos Diógenes digitales: "Los dispositivos móviles tienen cada vez más memoria y esto, unido a la falta de tiempo, hace que vayamos guardando y guardando cientos y cientos de archivos que en algunos casos no volveremos a abrir en toda nuestra vida", tras lo que ha querido proporcionar otro dato:

"Se estima que el 70 % de todos los datos que acumulamos no los vamos a utilizar nunca. Además, tú guardas un correo y dices por si me viene bien para lo que sea. Y luego, si al cabo de mucho tiempo, lo quieres volver a utilizar, ¿qué te pasa? Que no lo vas a encontrar", sentencia. "Sin embargo, no nos deshacemos de ellos aunque no los vayamos a utilizar. Es lo que le ocurre a Marta Miel quien trabaja en una gestoría en Salamanca y dice que no le gusta borrar los correos electrónicos que va recibiendo", ha ejemplificado tras lo que ha compartido el testimonio de Marta, que junto al que ya hemos escuchado, puedes volver a consultar en el siguiente audio, con toda la sección completa analizando los problemas con el síndrome de Diógenes:

La pandemia, un nuevo potenciador de Diógenes

Por si fuera poco, la pandemia ya superada, nos dejó, tal y como explica Uriarte, con "el tradicional síndrome de Diógenes" agudizado. "Este trastorno de acumulación de basura solía darse en mayores de 65 años, pero ahora cada vez más frecuente en afectados de 40 años en adelante. De hecho, las empresas de limpieza que se dedican a vaciar los pisos de estas personas tienen lista de espera", ha recordado, en referencia al testimonio que ya puedes escuchar en los audios anteriores y que están en esta noticia.

Pilar García Muñiz ha confirmado que "desde la pandemia" se han disparado los casos de "gente mayor que vive sola". Y mientras, desde empresas como la de Manuel se explica que "antes no teníamos tanta demanda como ahora. Muchísima gente cogió miedo y claro, acumulan, acumulan hasta que se convierte en un gran síndrome de Diógenes", ha explicado Manuel González, dueño de una empresa de limpieza que ha contado en Herrera en COPE qué es lo más extraño que se encontraron en un servicio de limpieza.