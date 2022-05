¿Dónde está realmente Carlos Herrera? "La gente cree que está en la Feria"

Carlos Herrera está en la Feria de Abril en Sevilla. Eso es lo que piensa todo el mundo. Pero lo cierto y verdad es que su paradero real ha sido objeto de especulación a lo largo de la semana en la que le hemos podido escuchar en momentos puntuales. Sobre esto ha hablado Sergio Barbosa con Antonio Naranjo, portavoz de los oyentes de 'Herrera en COPE', para poder aclarar de una vez por todas, dónde está realmente el líder del prime time de la radio en España en la semana grande de Sevilla.

La caseta de simulación: paradero desconocido

Todo parece apuntar que, en un intento de potenciar sectores estratégicos de la Economía del país, Carlos Herrera habría querido pasar algunos días de esta semana en lo que se ha dado a conocer como la caseta de simulación. Es decir, una caseta en la que las nuevas tecnologías llevan a quien se adentra en su interior a vivir una experiencia prácticamente idéntica a lo que se vive en la Feria de Sevilla.

Para todos los incrédulos, el audio destacado en esta noticia es una explicación clara y precisa de cómo funciona la caseta de simulación en cuestión. Antonio Naranjo ha manifestado sus dudas, ante lo que Sergio Barbos ha expresado su deseo de visitar la caseta en cuestión. En pleno delirio explicativo, ha sido el colaborador Miquel Giménez el que ha confesado que hasta él habría recibido jamón por correo electrónico, seguramente una tecnología en desarrollo que pude dar mucho juego en el futuro.

Sea como fuere, verdad o exageración, Carlos Herrera ha sido fiel a su cita con los oyentes de 'Herrera en COPE' a lo largo de una semana en la que la ciudad de Sevilla daba la bienvenida a una de las Ferias de Abril más esperadas de los últimos años.

El secreto de la foto de Carlos Herrera con su hija Rocío en la Feria de Abril

Carlos Herrera se encuentra viviendo una particular Feria de Abril desde la caseta de simulación, donde, además de supervisar el desbrozamiento de antenas de COPE, ha aprovechado para retratarse con sus hijos en una tierna estampa familiar. Una de las imágenes que más eco ha tenido en la prensa del corazón y en la crónica de sociedad ha sido, precisamente, una en la que se puede ver al presentador de 'Herrera en COPE' bailando con su hija Rocío Crusset.

María José Navarro es la encargada de realizar el repaso de prensa radiofónico a todas las noticias más relevantes del corazón. Como no podía ser de otra forma, la primera de las noticias ha sido la relativa a Carlos Herrera: "Voy a hacer un llamado para que todo el mundo que quiera se compre 'Semana' por una cosa fundamental", ha pedido Navarro, "porque hay un reportaje de los famosos que disfrutan de la Feria de Sevilla. La primera foto es Carlos Herrera y mi cuñada Rocío", ha indicado en 'Herrera en COPE'.

La imagen es la siguiente. Se puede ver a Herrera con Rocío Crusset, su hija, bailando en la conocidísima caseta de simulación de la Feria de Abril. Pero hay un detalle, un pequeño detalle en el que María José Navarro ha querido poner la atención del oyente. "El rodal que lleva en la chaqueta, de haberse manchado...", se ha lamentado Navarro. "Te manchas, entonces te das con un poco de agua, pero es que no es darse con un poco de agua, es que la media parte de la chaqueta delantera la lleva llena de agua", ha indicado María José Navarro en su profundo análisis de la imagen de Herrera bailando con Rocío.





"Ha llovido mucho, puede ser eso", se ha escuchado en pleno directo, tras lo que Mari Jose Navarro se ha mostrado rotunda: "No, porque la otra parte está seca", ha analizado. "Es una mancha, no lo trates de arreglar", ha espetado la colaboradora del programa, para terminar por revelar qué le ha dicho el mismo Carlos Herrera sobre la supuesta mancha en la chaqueta.

Herrera explica qué ha pasado con su chaqueta

"Se lo he mandado a él y me lo ha confirmado, es una mancha", ha terminado por revelar María José Navarro. Otro detalle que tampoco ha pasado desapercibido para la redacción de 'Herrera en COPE' ha sido el distinto tratamiento que ha recibido la misma imagen en dos revistas diferentes. "Fíjate tú lo que son las cosas. En 'Semana', ahí está la mancha", ha indicado Navarro, mientras que en "el 'HOLA', no hay mancha y es la misma foto", tras lo que en la tertulia se ha especulado sobre la posibilidad de que 'HOLA' haya optado pro "limpiar la foto" antes que la chaqueta.





"Este rodal... es una cosa enorme. No se pueden ustedes imaginar", ha terminado por explicar María José Navarro sobre la anécdota más divertida de la imagen de Carlos Herrera con Rocío Crusset en la caseta de simulación de la Feria de Abril en Sevilla.

