"Uno de los días más tristes de la diplomacia española": la dura crítica de Herrera al discurso de Pedro Sánchez que ha tensado la relación con Israel

La tensión en Oriente sigue marcando titulares. Y que ahora, después de las declaraciones de Pedro Sánchez, ha terminado dejando a España en una posición muy incómoda. Sánchez salió en rueda de prensa para hacer anuncios sobre Israel. Una rueda de prensa sin preguntas. Y lo hizo, según Carlos Herrera, más pensando en salvar su posición política que en los intereses de España.

“Un socio de Hamás”

El director de 'Herrera en COPE' ha asegurado que Sánchez salió"para protagonizar uno de los días más tristes de la diplomacia española”. Y ha descrito esas ruedas de prensa de Sánchez como “lugares sin preguntas, con periodistas haciendo bulto”.

“Ha actuado por mero oportunismo”, ha insistido, “con anuncios para el consumo interno”. Y ha rematado: “Ayer parecía ya un socio de Hamás, tratando de desviar la atención de sus problemas internos”.

Herrera ha citado varios frentes que se le han acumulado al presidente: “La testificación de su esposa, los líos de la esposa de Ábalos y el negocio de su suegro”.

Lo más grave, en opinión del periodista, es que ayer fue un día en que se consagró esa triste dinámica consistente en que la política internacional está supeditada a los intereses domésticos”. Y ha añadido: “Un tipo que no hace política internacional, solo hace política nacional".

Gaza, Israel y los límites del discurso

Herrera ha reconocido que "lo que pasa en Gaza es una tragedia", pero al mismo tiempo ha apuntado" que es necesario de que "Israel cese su cooperación militar. En cualquier caso, ha matizado con mucha dureza que "abusar de palabras o utilizar el término "genocidio" contra israelíes, que son uno de los pocos pueblos que realmente han sufrido un auténtico genocidio, es un espectáculo mucho hermoso".

A juicio de Herrera, ahora a Sánchez el conviene "plantar cara a Israel o hacer ver que la planta", porque de esa manera "puede mantener prietas las filas, la izquierda; que el PSOE robe votos a Sumar y todo lo demás".

Y el principal problema de todo esto es que puede provocar "una crisis diplomática con un socio clave para nuestra defensa como es Israel" porque todo lo que hace, ha dicho, "está supeditado a que él aguante en Moncloa".