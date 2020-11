El diagnóstico de Herrera sobre el PSOE de Sánchez tras los pactos alcanzados con EH Bildu

El periodista y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha comenzado su análisis haciéndose eco del anuncio que la farmacéutica Moderna ha hecho en las últimas horas, en la que elevan la efectividad de su vacuna sobre la de Pfizer y la eleva hasta casi el 95%. Una nueva esperanza, ha explicado, para que se ponga a la covid-19.

En clave política, sin embargo, todas las miradas están puestas al Partido Socialista, quien ha celebrado este lunes su Ejecutiva Nacional con el eco puesto en el apoyo dado por Bildu a los Presupuestos del país y de Navarra. Unos pactos que han generado diversas críticas por algunos barones territoriales, como Guillermo Fernández-Vara y Emiliano García Page, quienes han reconocido en público que no les gusta que su formación se acerque a posiciones más próximas a las de Unidas Podemos.

Para Carlos Herrera, la Ejecutiva Nacional de este lunes y las conclusiones a las que se llegaron en ella ha sido la escenificación de la "muerte" a la que ha sometido Pedro Sánchez, quien ha hecho del PSOE un partido meramente "sanchista" en donde todo "es una explosión de vítores a Sánchez, haga lo que haga".

Las concesiones del PSOE a Bildu

Estos últimos acuerdos entre el PSOE de Sánchez y EH Bildu, sin embargo, no son nuevos, ya que desde que Sánchez está en el Gobierno han sido varios los acercamientos que unos y otros han tenido."Los apoyos moción de censura, luego la investidura, luego la reforma laboral, el Gobierno de Navarra, las transferencias al País Vasco, la política penitenciaria y ahora los Presupuestos", ha enumerado Herrera.

Lo que molesta es que llevamos sucesivas victorias parlamentarias.



�� Esa es la realidad.



Se está demostrando que este Gobierno tiene capacidad para sacar adelante esta legislatura.



— PSOE (@PSOE) November 16, 2020

El comunicador, eso sí, se ha hecho eco de la nueva línea que hay dentro de Ferraz y que lo ha equiparado con la frase "cariño, no es lo que parece" tan típica en las películas. José Luis Ábalos, tras la reunión que mantuvieron ayer, explicó que el PSOE no tiene ningún pacto con Bildu, sino que la formación de Arnaldo Otegi no impide que se debate sobre los PGE. Una cuestión que no ha sido debatida por nadie, ya que los actuales dirigentes dentro del PSOE lo único que buscan es hacer seguidismo a lo que diga el presidente. También los más críticos, quienes han silenciado la "incomodidad que han demostrado".

El nuevo rumbo político

Además, en el monólogo de las 06:00 Herrera ha querido desvelar cuál es el nuevo rumbo político de Sánchez, algo que para el es "diáfano". "Pedro Sánchez quiere pactar con quienes quieren demoler la democracia y que no nos vengan con cuentos porque tenía alternativa y no ha querido tomar la mano tendida de Arrimadas", ha advertido este martes.

