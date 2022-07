El día que Jorge Bustos desapareció y Carlos Herrera hizo un llamamiento en la radio: "Estamos alarmados"

Alberto Herrera ha querido recordar uno de los momentos más divertidos de los últimos años en 'Herrera en COPE'. Y es que, al hilo de la pregunta a los fósforos, donde Alberto les preguntaba por los sitios más insospechados donde se hayan podido quedar dormidos. El caso es que, un día de diciembre, Jorge Bustos, no apareció en el programa.

El día que Jorge Bustos se quedó en casa y el mensaje de Carlos Herrera

"Esto pasa en las mejores familias", ha comenzado apuntando Alberto Herrera. "Yo quiero contarles un episodio que ocurrió aquí hace poco tiempo, hace pocos años. El día 1 de diciembre de 2017, Jorge Bustos, que nos acompaña en algunos de los cafés, y lo ha hecho en las tertulias políticas de este programa durante varios años", era el protagonista. "Pues Jorge, el 1 de diciembre no apareció por el estudio. Estaba citado", ha señalado Alberto Herrera: "Ahora, ante tal anomalía, el jefe de este programa expresó su preocupación de la siguiente forma", tras lo que ha puesto el fragmento de audio en el que se puede escuchar el mensaje de un preocupado Carlos Herrera.





Efectivamente, Carlos Herrera mostró su preocupación: "Estoy un poco alarmado porque hoy esperábamos a Jorge Bustos en la tertulia. Jorge es un tipo muy responsable y no sabemos nada de él. En el teléfono no contesta, está ilocalizable", apuntaba entonces el director del programa. "Por favor, esta es una llamada para aquellas personas que conocen a Jorge. ¿Le ha pasado algo? Estamos alarmados. No es ninguna broma. Por favor, Jorge, te esperábamos hoy aquí en la tertulia", exclamó la voz de 'Herrera en COPE' en pleno directo.

En este punto, con la seriedad que parece desprenderse de la voz de Herrera, Alberto Herrera ha planteado: "¿Cómo me pones esto para hablar de algo de cachondeo?", y es que la historia termina por adquirir un matiz un tanto cómico: "Hay un peligro de que Jorge Bustos esté en una situación comprometida. ¿Qué pasó? No tardó en aparecer Jorge Bustos".

Jorge Bustos y la llegada de los GEOS a su piso

"Hemos pasado una mañana muy inquieta todos. ¿Se había ido a Bruselas? ¿Estaba en algún lugar del que no podía dar cuenta? ¿Tenía algo que ocultar? Jorge, buenos días", pudo saludar un aliviado Carlos Herrera al haber establecido conexión con el tertuliano y colaborador de 'Herrera en COPE'.

"Buenos días, Carlos", se limitó a responder Bustos entre risas. "Buenos días, ¿qué ha pasado Jorge? No nos hagas esto, qué mal rato hemos pasado", le espetaba un Carlos Herrera de voz afectada.





Finalmente, el periodista dio su versión sobre su preocupante ausencia: "Lo que no sé es lo que has hecho tú. Pero lo que yo he hecho es quedarme dormido, que es una cosa que me pasa a veces, pero claro, como siempre duermo con el móvil apagado, pues me ha despertado mi hermano mayor, que ha entrado en mi casa pidiéndole las llaves al portero, asustado porque mi madre también estaba histérica y creo que ha llamado a la policía", llegó a relatar Jorge Bustos.

"No sé si van a entrar los GEOS en mi piso en algún momento y claro, me he despertado", confesaba un Bustos que no podía contener la risa, como la de Alberto Herrera, quien al recordar el momento ha dicho: "Lo que nos reímos aquel día. Jorge, te mando un saludo desde aquí, te quiero mucho, pero yo creo que ha acostumbrado alguna vez a que se le quedasen pegadas las sábanas".