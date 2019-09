La desgarradora respuesta de Herrera tras conocer que el kamikaze que mató a un joven en la M-50 está libre

El conductor kamikaze que el pasado domingo causó la muerte de un joven al chocar contra su vehículo mientras conducía en dirección contraria por la M-50 se ha negado a declarar ante la Guardia Civil pero ha quedado en libertad acusado de un delito contra la seguridad vial.

Víctor López, de sólo 20 años, se dirigía el domingo al supermercado en el que trabajaba como carnicero cuando chocó de frente con el coche de Kevin Cui. Mientras yacía muerto en la carretera, alguien aprovechó la circunstancia para robarle la carretera y un reloj.

En su monólogo de este jueves, Herrera ha reaccionado ante la noticia de la puesta en libertad del kamikaze. "¿Se acuerda usted del kamikaze que mató a un joven de 20 años hace tres días en Madrid? Un tío que iba borracho, dio la vuelta al coche en plena M-50 para vivir su aventura y empotró literalmente a un chico que iba a trabajar a un supermercado?. Bueno, pues aunque le parezca increíble, está en libertad. Este chaval, Kevin Cui, de 24 años. Por cierto, no quiso declarar ante la Guardia Civil. Le detienen, le llevan a que le curen algo que se había hecho en la muñeca, iba hasta el culo de todo, mató a una persona y encima le dice a la Guardia Civil que no declara. La Guardia Civil lo lleva al juzgado y el juez le deja en libertad hasta que se celebre el juicio. Bueno, si tiene la bondad de no fugarse y de no matar a nadie más...

Es una vergüenza de legislación porque lo que cometió este tío es un homicidio doloso. Oiga, ¿y el fiscal no dice nada? ¿Por qué la legislación protege de esta manera a delincuentes? Lo barato que sale en España matar con un coche, no por una imprudencia, no porque realmente no hubiera en ese momento un mal manejo del automóvil y provocar involuntariamente la muerte de alguien, no, no. Un tío que va hasta el culo de todo, que aparca en el lateral y da la vuelta para conducir como experimentación de sensaciones nuevas contramano en la M-50 y mata a alguien. Y el colmo de la indignación lo hemos sabido por boca de una tía de Víctor,de este chico. Alguien aprovechó antes de que llegara el SAMUR para robarle el reloj y el dinero de la cartera a un tío que estaba muerto.

Y ahora pónganse ustedes en la vida de la madre de Víctor. La madre de Víctor tenía un hijo de 25 años que murió hace un año. En ese momento piensas es lo peor que me ha podido pasar. Pero bueno, me aferro al otro hijo que tiene 20 años. Y una mañana te dice adiós porque se va a trabajar y horas después sabes que ha tenido la mala fortuna de cruzarse con un homicida borracho en sentido contrario y lo mata. Encima, el otro sale con un rasguño en la la mañana.O sea, tú acabas de enterrar a tu hijo de 20 años en un cementerio y este tío está libre diciendo que no quiere declarar. Hay situaciones absolutamente insoportables en la vida. Y esa es una de ellas. El juez, el fiscal, el sistema, los políticos, la justicia... alguien debería recapacitar en estas cosas", ha dicho.

