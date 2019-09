Herrera, a Sánchez: "¿Insultar a los que vas a necesitar después del 10-N es lo más inteligente?"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bienvenidos a este jueves 19 de septiembre del 2019, bienvenidos. Si se levantan ahora, en fin, qué irresponsabilidad más grande haberse perdido dos horas maravillosas del día, de lo que va de las 06:00 a las 08:00. Usted me dirá: “Oiga, que ya tengo bastante con lo que tengo para que ahora vengas tú aquí”. No, hombre, no, si es que es animarle a que viva el día desde las primeras horas, desde los primeros compases, de este día en el que esperan chubascos y tormentas ocasionales en la mitad norte peninsular. Y lo demás más o menos despejados en este día en el que hablamos de muchas cosas ahora. Usted está... A las 08:00 de la mañana hay mucha gente que nos escucha en el carro, en el coche, yendo de aquí para allá, yendo a trabajar.

Ande usted con cuidado. Miren, hablando de coches, tengo una primera noticia desconcertante cuando menos. Antes de entrar en la jornada de ayer, en el Parlamento y la legislatura y Sánchez y no Sánchez. ¿Se acuerda usted del kamikaze que mató a un joven de 20 años hace tres días en Madrid? Un tío que iba borracho, dio la vuelta al coche para dar la vuelta por la M-50 para vivir su aventura y empotró literalmente a un chico que iba a trabajar a un supermercado. Bueno, pues aunque le parezca increíble, está en libertad. Este chaval, Kevin Cui, de 24 años que, por cierto, no quiso declarar ante la Guardia Civil.

Es decir, le detienen, le llevan a que le curen algo que se había hecho en la muñeca, iba hasta el culo de todo, mató a una persona, encima le dice a la Guardia Civil que no declara, la Guardia Civil le lleva al juzgado y el juez le deja en libertad, en libertad hasta que se celebre el juicio. Bueno, si tiene la bondad de no fugarse y de no matar a nadie más.

Oiga, esto... Pues no sé, a lo mejor es que está así la legislación. Es una vergüenza de legislación porque lo que cometió este tío es un homicidio doloso. Oiga, ¿y el fiscal no dice nada? ¿Por qué la legislación protege de esta manera a delincuentes? Lo barato que sale en España matar con un coche, no por una imprudencia, no porque realmente no hubiera en ese momento un mal manejo del automóvil y provocar involuntariamente la muerte de alguien, no, no. Un tío que va hasta el culo de todo, que aparca en el lateral y da la vuelta para conducir como experimentación de sensaciones nuevas contramano en la M-50 y mata a alguien. Y el colmo de la indignación lo hemos sabido por boca de una tía de Víctor,de este chico. Alguien aprovechó antes de que llegara el SAMUR para robarle el reloj y el dinero de la cartera a un tío que estaba muerto.

Y ahora pónganse ustedes en la vida de la madre de Víctor. La madre de Víctor tenía un hijo de 25 años que murió hace un año. En ese momento piensas es lo peor que me ha podido pasar, pero bueno, me aferro al otro hijo que tiene 20 años. Y una mañana te dice adiós porque se va a trabajar y horas después sabes que ha tenido la mala fortuna de cruzarse con un homicida borracho en sentido contrario y lo mata. Encima, el otro sale con un rasguño en la la mañana. Tiene 24 años, se llama Kevin Cui. Y el otro se niega a declarar ante la Guardia Civil. Y cuando lo llevan al juzgado, piensas, esto es lo peor que me puede pasar en la vida, no, siempre hay algo peor: lo dejan en libertad sin custodia, libre. O sea, tú acabas de enterrar a tu hijo de 20 años en un cementerio y este tío está libre diciendo que no quiere declarar y que bueno... Oiga, hay situaciones absolutamente insoportables en la vida. Y esa es una de ellas. El juez, el fiscal, el sistema, los políticos, la justicia, alguien debería recapacitar en estas cosas.

Y hoy también estaremos, fíjese, con un ojo puesto en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Le mandamos todos nuestros deseos a una niña de dps años para que se recupere pronto después de que a su madre no sé qué le pasara por la cabeza, una mujer de 44 años, en Tetuán, coge a la niña y se tira por el balcón. Un grito de la mujer, un golpe seco, silencio, los vecinos dan la voz de alarma, llegan las emergencias, atienden a la madre y a la hija y sirenas, nervios, vecinos que no salen de su asombro.

El balcón estaba en un segundo piso, a una altura a la que te puedes matar si caes mal, pero también permite que según y cómo la caída no sea mortal, que es lo que ha pasado en este caso. No, la madre ha sido detenida por tentativa de homicidio, está custodiada en el Hospital de La Paz con un traumatismo y la pequeña tiene un trauma facial, está recibiendo cuidados, está fuera de peligro en cualquier caso. Lo importante es que esta niña salga pronto de este trance.

¿Y de la investidura qué les digo? Pues que ayer le pusimos el requiem. Y, además, nos dejó una sesión de control tan decepcionante como la legislatura. Ha sido un petardo, un petardo del último cara a cara. Todos contra todos, pero sobre todo Sánchez contra todos porque Sánchez ahora tiene que construir su campaña electoral, que ya la ha comenzado con todos los medios con los que él podrá aprovechar lo que quiera y pueda: los públicos que paga usted, pero que va a aprovechar él.

Ayer la culpa de que no haya gobierno la tiene usted, usted, usted, usted y usted. Miren, saben dónde estaba, y deberían procurar bloquear ese vídeo porque está dando vueltas por las redes sociales. Rueda de prensa y hay una última pregunta de la noche. Le preguntan a Sánchez si cree que debería pedir perdón por la parte de culpa que le corresponde, si dimitiría como líder del PSOE si después del 10 de noviembre no consigue ser presidente. Bueno, pues mientras se escucha la pregunta él aprieta la mandíbula, esa imagen es..., aprieta la mandíbula tenso, enfadado, escribiendo o tachando de forma compulsiva algo de los papeles y contesta con desdén: “Mira, yo soy el candidato más votado”. Pero es que luego vienen quince segundos interminables en los que no dice nada y cuando el otro periodista trata de repreguntarle, él responde de muy mala manera: “Le estoy contestando a él”. Al final, ni asumió parte de culpa ni absolutamente nada. Ahora solo está por la lucha por el centro.

Este es el personaje que ha conseguido lo que quería, que ahora despliega toda la vida planeada y de ahí que todo valga a partir de ahora. De ahí que todo valga. Saca la foto de Rivera con Iglesias charlando normalmente, como suelen hacer todos los diputados en el Parlamento, utiliza Televisión Española, el CIS, los viernes sociales que va a pagar usted... Pero aún así cuidado con estas elecciones y el factor abstención, que es exactamente lo que hay que calibrar a partir de ahora.

¿Qué abstención hay? ¿Qué hartazgo hay? ¿A quién puede perjudicar o favorecer esa abstención? Yo creo, en fin, no creo que la abstención ponga en peligro la victoria de Sánchez, sinceramente, pero sí puede poner la mayoría suficiente o la mayoría holgada que es lo que busca, como lo buscó en su día Más, Theresa May y se toparon con la sorpresa.

Ahora, una pregunta, la última que les hago: ¿Ustedes creen que, como hizo ayer, acosar, insultar a los que inevitablemente vas a necesitar después del día 10 de noviembre es lo más inteligente?