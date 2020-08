La demoledora lección de Herrera a Iglesias tras la marcha del Rey: "Te lo voy a explicar con dibujitos"

Carlos Herrera ha valorado este martes el anuncio de Don Juan Carlos de abandonar España ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada, tal como señala el Monarca en el comunicado hecho público este lunes. Para el comunicador, que ha contado en exclusiva que el Rey abandonó España el sábado, de ningún modo se trata de un exilio - como señala parte de la prensa extranjera - y lamenta que "el piloto de la mejor etapa de España esté ahora mismo fuera". En este sentido, Herrera muestra tristeza por que se haya "empujado" a Don Juan Carlos "por informaciones periodísticas que son filtraciones de parte y de las que no te puedes defender".

En este sentido, Herrera ha recordado en su monólogo que Don Juan Carlos no está imputado, procesado o condenado y ha pedido que la Justicia actúe rápido. "Si los fiscales no encuentran prueba de delito, ¿qué hacemos?", se ha preguntado. En su monólogo de este martes, Herrera también ha hecho una lectura crítica de las causas y consecuencias de esta decisión. "Que el separatismo catalán o el separatismo vasco asesino de Bildu lo celebre, es lógico. Porque la firme actuación de Felipe VI desbarató un golpe sedicioso de los que hoy son socios del Gobierno, de PSOE y Podemos. Ese es el gran problema de Felipe VI. El enemigo está dentro del Gobierno. Juan Carlos tenía el enemigo fuera", ha señalado.

"VAMOS A VER, MEMBRILLO..."

Herrera ha subrayado que ese "enemigo declarado" de Felipe Vi es Podemos. Y se ha dirigido directamente "al cantamañanas de Pablito", al que le ha afeado que pidiera que no se dejara salir al Rey Emérito del país. "Vamos a ver membrillo, ¿bajo qué acusación pides que no se le deje salir de España? No está ni procesado ni imputado. Sé que te cuesta pero esto te lo explicaré con dibujitos, para que lo entiendas. Hacen falta pruebas para todo eso. ¿Tú quieres que se impida el libre movimiento de las personas por tu capricho? ¡Exprópiese!", ha dicho con mucha ironía Herrera. El comunicador ha recordado que ese "tipejo" es vicepresidente de España "por la voluntad y gracia de ese otro, que es Pedro Sánchez".

Un gobierno democrático no puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude a la Justicia. — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) August 3, 2020

El comunicador ha revelado también que el presidente del Gobierno "ha estado presionando para que un hombre de 82 años haya sido empujado a salir de su casa". "Pedro Sánchez, que ha estado escondiendo muertos, plagiando tesis, pactando con Batasuna, mintiendo sobre el Covid, yéndose de juerga con el Falcon, que nos toma el pelo haciéndose vídeos de niñato, ha estado presionando para que se fuera el Rey. Pero no, no pasa nada. Y si hablamos de su socio - el cantamañanas de Pablito - tomándole el pelo al juez con una tarjeta de teléfono de una examante y cobrando de Venezuela o de Irán... Entonces, la ejemplaridad, ¿para quién es? ¿O solo ponemos de un lado la ejemplaridad?", se ha preguntado Herrera.

