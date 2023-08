La decisión de un vecino de Toledo lesionado que ha cambiado su nota en un examen, lo mejor de Herrera en COPE

El colegio, el instituto, son etapas únicas de nuestra vida. Es un momento en el que nuestro día a día se basa en el aprendizaje. Adquirimos conocimientos muy útiles para nuestro futuro, que incluso determinan nuestro futuro laboral en muchos casos. De ahí que tengamos que pasar, cada cierto tiempo, por los exámenes. Esas pruebas que nos ponen nerviosos, que a veces salen mejor y otras veces peor. Esas pruebas que nos preparamos con mucha dedicación, pero que también nos pilla el toro y aprobamos por los pelos.

Y justo en ese momento, en el que nos jugamos aprobar, hay quiénes deciden esconderse un as bajo la manga -o en cualquier otro sitio- y utilizar las populares "chuletas". Uno de los fósforos quiso compartir su experiencia en 'Herrera en COPE', cuando se sometió a un examen que no se había preparado del todo. No te pierdas qué le paso, descúbrelo en el siguiente audio.

Copiar es un arte

Pero el caso de Carlos no es el único y en 'La Hora de los Fósforos' han querido compartir su experiencia muchas otras personas. Por ejemplo Ángel, que le confesaba a Alberto Herrera su anécdota más ingeniosa con chuletas en clase. Ocurrió en el año 1981 con su profesor de filosofía. Lo cierto es que no tenía muy buena fama el hombre, y todos sabían que no es que fuera muy avispado a la hora de pillar a sus alumnos copiando.

Sin embargo, todo eso cambió en COU, cuando llegó el primer examen. "El tío había estado haciendo un curso para que no copiara la gente durante todo el verano", señaló el oyente. Así que no lo dudaron, y en otro examen, Ángel y sus compañeros intentaron cambiar de estrategia. En esta ocasión, algunos alumnos de su clase les pasaron el examen por debajo de la puerta a Ángel y a sus amigos, para que lo hicieran en la sala de profesores. Sin embargo, el docente, antes de comenzar, pasó lista y se percató de quién se había copiado fuera del aula.

Otro de nuestros fósforos, Tomás, de Palma de Mallorca, ha querido compartir qué le pasó con las chuletas. Este oyente de 'Herrera en COPE' se definió como uno de los "pioneros en cambiar el tema de copiar, de los típicos papelitos". Tomás contó como con 14 años, desmontó un reloj con el que consiguió meterse unas chuletas, una técnica increíble.

El profesor al acabar le miró el reloj y le dijo: "No le suspendo porque le he pillado fuera de tiempo del examen, pero esto me lo quedo hasta que me jubile". Fue entonces cuando, al tiempo, cuando Tomás le arreglaba el coche en su taller y este profesor le contó como enseñaba a sus alumnos, ese mismo reloj como muestra de que "a él no se le puede llegar a engañar".

Aunque si hubiese un premio al método más ingenioso, se lo llevaría Antonio. Denominó su técnica como "El avance de los bolis Bic". El oyente nos contó como para un examen de historia se hizo las chuletas guardadas dentro de varios bolígrafos, como los clasificó y los guardó en su calcetín. Descubre más historias en el siguiente audio.

