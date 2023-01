Daniel Sirera, candidato del PP a la alcaldía de Barcelona: "Colau y Collboni son caras de la misma moneda"

Daniel Sirera, candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, ha estado en 'Herrera en COPE', analizando la situación actual de la ciudad, los principales problemas que atraviesa y sus propuestas de cara a las elecciones municipales que van a celebrarse en el mes de mayo.

En primer lugar, ha destacado que "ser del PP en Cataluña no es fácil" y ha apuntado que "la gente que se afilia al PP aquí lo hace por convicción, porque cree que Cataluña es indispensable en España". En este punto, se ha fijado en la situación real que atraviesa la ciudad. "Barcelona está hecha unos zorros. Los niveles de inseguridad son salvajes, la ciudad está sucia, no se puede circular, no se puede vivir porque la ciudad está por las nubes. Colau y Collboni, podemitas y socialistas, han convertido Barcelona en una especie de parque temático de la inseguridad ciudadana. Están consiguiendo que mucha gente, harta, esté marchándose", ha desgranado.

Ante la pregunta de a qué se debe el nivel de violencia actual, ha puesto el foco en dos aspectos. Por un lado, "desde el ayuntamiento no han apoyado a la Policía", a lo que ha añadido que "los hechos relacionados con el proces han hecho que la imagen de la ciudad fuera de energúmenos destrozando contenedores, rompiendo farolas, etc". Por ello, considera que "hay que lanzar un mensaje muy claro, Barcelona debe volver a ser la que fue, una ciudad en la que se podía pasear sin miedo a que te atracaran o te robaran".

La situación política en la ciudad

Actualmente, la alcaldesa es Ada Colau y el primer teniente alcalde es Jaume Collboni. Sirera asegura que "son dos caras de la misma moneda". "Barcelona no puede seguir en años de podemitas y populistas ni tampoco caer en manos de los independentistas. Yo jamás apoyaré a Colau como alcaldesa ni a aquellos que pretenden poner a Barcelona a manos de la causa independentista", ha sido el llamamiento del popular.

Daniel Sirera también se ha pronunciado ante la posibilidad de hablar con integrantes de otras formaciones para que se unan a las listas del PP: "Compito con personas que fueron del PP y luego se fueron a otras formaciones. Teniendo en cuenta que todas las encuestas dicen que el único partido que puede entrar en la alcaldía de Barcelona es el PP, le pido a los votantes de esas formaciones que no desperdiciemos ni un solo voto. No voy a pedir a ningún dirigente que venga a cambio de un sitio en mi lista".

Problemas actuales de Barcelona

Volviendo a poner el foco en Barcelona, ha analizado "qué trenes ha perdido la ciudad". Por un lado, "se está impidiendo la apertura de nuevos hoteles", mientras que "cuando se habla de poder atraer grandes eventos siempre chocamos con la misma realidad". Ha puesto como ejemplo el evento que se celebra esta semana. "Este jueves va a haber una cumbre hispano-francesa. Lo único que se le ocurre al Gobierno de la Generalitat es organizar una manifestación por la independencia diciendo que en Barcelona se produce represión. Tanto Barcelona como Cataluña necesitan un Gobierno sensato que vuelvan a centrarse en lo importante", ha explicado.

Por último, ha recalcado la necesidad de "garantizar la seguridad de la ciudad", como percha para conseguir que "vengan más turistas". Para conseguirlo, asegura que "tenemos que echar lo antes posible al actual Gobierno, en el que también están los socialistas. Llevamos demasiados años perdidos". "Debemos poner todos los instrumentos a nuestro alcance para que la gente quiera venir a Barcelona", ha concluido.