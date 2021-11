Daniel Lacalle: "El déficit constante va a ser la herencia de estos Presupuestos"

Los Presupuestos Generales del Estado siguen siendo fruto de las polémicas para todos los españoles. Hace apenas una semana que los pronunciamientos de PP, Vox, Junts Per Cat, Ciudadanos, la CUP, Coalición Canaria y Foro, no sirvieron para frenar el rechazo a las enmiendas a la totalidad, aunque ahí no terminan los obstáculos para el Ejecutivo.

Pasando ese primer escollo llegan las negociaciones de las enmiendas a la parcialidad, donde habrá que pasar a revista algunos flecos por parte de los socios de gobierno como Esquerra Republicana, PNV y Bildu. Estos partidos, a buen seguro, buscarán rascar algo más de las huchas del Estado para que consigan salir sus cuentas, aunque previsiblemente no serán muchas las zancadillas que pondrán a la alianza de PSOE y Unidas Podemos.

En Herrera en COPE, y con ánimo de aclarar y explicar más las cuentas que se hacen desde el Gobierno para estos Presupuestos; hemos hablado con Daniel Lacalle, Doctor en Economía, con la intención de responder a las dudas principales que presentan las cuentas, pero ya de entrada dejan algo claro "son los Presupuestos del déficit".

Muchas opiniones consideran que estos documentos son una huida hacia adelante, que no miran por el porvenir del país y que pueden llegar a convertirse en una herencia terrible y condenatoria para el siguiente Gobierno. "Sea cual sea el siguiente partido en llegar al poder, heredará un país de constantes pérdidas", añade Lacalle quien también aclara un punto importante, "En estas cuentas no se arregla nada, simplemente se alarga el problema al año que viene".

A la cola de Europa

Nuevamente la realidad nos golpea como país, y es que no resulta para nada llamativo que la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esté tan pendiente de España. El cumplimiento de los plazos y la resolución de los hitos de los que aún estamos pendientes, para recibir los tan denominados fondos europeos.

"Estamos con la peor recuperación de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), afirma Daniel Lacalle. La realidad es que no le falta razón, porque precisamente el órgano que lidera von der Leyen, aportan unos datos dolorosos para nuestros bolsillos. "La Comisión Europea muestra que ahora mismo estaríamos hasta detrás de Indonesia en recuperación económica".

No es el único tirón de orejas que España recibe por parte de los socios europeos, ya que además todo apunta a que poco a poco, "la credibilidad del país ante la Comisión Europea se está desvaneciendo", considera el economista.

Una herencia en forma de condena

Lo que parece quedar evidenciado a simple vista es que los Presupuestos no miran del todo por el futuro, no hay visión global, ni pensamiento realista de que se pueda prosperar. Todo parece indicar que se está jugando a gobernar. "Nos van a poner a los españoles y al próximo Ejecutivo, en un déficit estructural cercano a los 58.000 millones de euros anuales", nada más y nada menos.

Pero es que Daniel Lacalle dice además que el camino que se está siguiendo nos está llevando a más y más endeudamiento: "España es el país de la UE que más déficit tiene, y el que peor se recupera". No obstante la estimación para los siguientes cursos no es mucho más optimista, "esta tendencia estiman que seguirá en 2022, sin embargo según nuestros cálculos, llegará a 2023".

La conclusión y la comparación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está caricaturizando la experiencia del bipartito al frente de la cabeza de nuestro país. Parece que el socialismo tiende a imitar comportamientos con el paso de los años. Sin embargo, lo único que podemos dejar claro a buen seguro es que, tal y como indica Lacalle, "estamos en una situación muy complicada".