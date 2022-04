Cuca Gamarra, en COPE: "Sánchez ha hecho una política de enfrentamiento y nosotros queremos una de acuerdos"

La flamante nueva secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE donde ha analizado la nueva etapa que se abre en su partido y la reunión que el nuevo presidente popular, Núñez Feijóo, mantendrá en el día de hoy con el presidente del Gobierno. Preguntada sobre su vinculación con anteriores líderes del PP, sobre si es 'sorayista', 'casadista', 'nuñista' (aznarista y rajoyista, ha bromeado ella), Gamarra ha asegurado que siempre se ha mantenido fiel a su partido: “He formado parte de todos esos equipos encantada porque pensaba que era la manera de defender mis ideas y de defender el proyecto”.

Entre los próximos retos de Gamarra como máxima responsable orgánica del partido está la reelección de los cargos regionales de cara a las elecciones de 2023: “Nos tocará analizar los congresos territoriales pendientes porque hay una cita. Dentro de un año estaremos en precampaña de autonómicas y municipales y esto debe empezar a rodar y a rodar bien”.

Gamarra ha evitado pronunciarse sobre si dejará o no la portavocía parlamentaria: “Estamos pendientes de analizar cómo vamos a organizar la coordinación con los grupos parlamentarios, teniendo en cuenta que el presidente del partido no es diputado. Tenemos que analizar la situación, porque los españoles esperan que hagamos la mejor oposición posible”.

Sobre el relevo de Feijóo al frente de la Xunta y del PP de Galicia, Gamarra ha querido mostrarse prudente: “Está pendiente de resolver. El señor Feijóo hoy es presidente de la Xunta y él es muy responsable con los gallegos. Hasta que no se cierre esa etapa no tomará decisiones consiguientes. Las cosas hay que hacerlas bien, a su tiempo y dónde corresponden. El presidente Feijóo va a buscar que se tomen las decisiones más oportunas y con el respaldo de todos. Feijóo sabe que los caminos se transiten con calma, serenidad y tranquilidad y seguro que ese camino se va a llevar en Galicia y en la sustitución al frente de la Xunta. Los gallegos pueden tener la tranquilidad de que el PP en Galicia lo va a hacer bien. Las formas son cada vez más importantes y que el partido respalde a la persona adecuada. A veces no es tan importante llegar, sino cómo se llega. Y a la gallega se ha visto que es una buena manera”.

Reunión Sánchez-Feijóo

Sobre la reunión que este jueves mantendrán el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Gamarra ha querido mostrar su esperanza de que se pueda llegar a algún acuerdo: “Quiero esperar un cambio de actitud por parte de Sánchez. El PP y Feijóo tienen la máxima disponibilidad para alcanzar los acuerdos que reclaman los españoles. Pero dos no acuerdan si uno no quiere. Sánchez tiene que cambiar, ojalá, porque los españoles no llegan a final de mes y hacen falta acuerdos. Nosotros llevamos propuestas por el bien de los españoles. Estaría bien que las escuchara y que las asumiera”.

Gamarra ha asegurado que defenderán su propuesta de bajar los impuestos, pero no considera que sea una condición indispensable para poder llegar a otros acuerdos: “Sería bueno que el primero de los acuerdos fuera bajar los impuestos. No porque sea una propuesta del PP, sino porque beneficia a la mayoría de los españoles. Sánchez debería pensar 'si esta medida para reducir el IRPF es buena para 47 millones', debería asumirla”.

Feijóo acude a Moncloa con la disposición de negociar: “Vamos a escuchar las propuestas del presidente Sánchez. Es una cosa extraña ir a una reunión sin saber qué temas se quieren afrontar. Escucharemos su propuestas y cuando las conozcamos las abordaremos. Pero la renovación del CGPJ no es la prioridad de los españoles. No puedes llenar el depósito de la gasolina, no puedes hacer la compra como la hacías hace unos días, y eso es lo urgente ahora mismo”.

Gamarra ha lamentado, eso sí, que Sánchez entienda la lealtad institucional como un cheque en blanco: “Sánchez no se ha sentado con el PP para hablar sobre su posición sobre el Sáhara. Sánchez está acostumbrado a que llegar a acuerdos sea un cheque en blanco. Ayer decía 'o apoyen o apártense'. Esa no es la manera de gobernar un país. Hoy viaja con su decisión a Marruecos. Eso no es la política de Estado. Las políticas de Estado superan al Gobierno de ese momento, tienen que tener un objetivo de permanencia. Y para que eso sea así, primero tienes que tener el apoyo de tu gobierno, que no se produce, y luego el apoyo de la oposición, porque lo hayas consensuado”.

Gamarra conoce de sobra el talante de Sánchez, pero no pierde la esperanza de que la reunión sea productiva: “No somos ingenuos, conocemos al presidente del Gobierno. Los españoles lo conocemos bien y los que nos toca medirnos con él, sabemos cómo es. Ha hecho de la política una política de enfrentamiento, de bloques. Y nosotros queremos una política del acuerdo, de la negociación. Él no se caracteriza por buscar acuerdos, sino por buscar cheques en blanco y la sumisión. Pero quedan unas horas para esa reunión, y a lo mejor ha cambiado. Es difícil, pero no queremos perder la esperanza ni frustrar esa reunión que es importante para los españoles. Con una inflación del 10%, el déficit, la deuda...queremos ser constructivos”.

El PP no mira a Vox, pero sí a sus votantes

Preguntada sobre su opinión acerca de Vox, Gamarra ha evitado pronunciarse directamente sobre la formación de Abascal. Lo importante, ha dicho, son los españoles: “Lo que nos gusta a todos es el PP y por eso estamos en este partido. Hay que estar menos pendiente de otras formaciones políticas y más de tú a tú con los españoles, que caben todos en el PP, aunque hayan votado a Vox, a Ciudadanos o al PSOE. El PP tiene vocación de mayoría, de pluralidad y queremos tener conversación directa con sus votantes y simpatizantes”.

Sobre las elecciones andaluzas, llegarán cuando decida Juanma Moreno: “Las elecciones en Andalucía serán en el momento en el que el interés de Andalucía prevalezca. Si Juanma Moreno considera que es mejor antes del verano lo será, si no, después. A Juanma Moreno solo le mueven Andalucía y los andaluces. El partido respeta su autonomía y sabemos que actúa en beneficio de los que gobiernan”.

Gamarra se ha sorprendido de que desde el PSOE se dediquen a atacar a Feijóo y no a gobernar: “Los ataques siempre empiezan pronto. En este caso desde el Gobierno, desde el minuto cero ya estaban atacando al presidente del PP. Ya tendrán mucho tiempo de hacer oposición cuando se convoquen elecciones y gane el PP. Ahora es el tiempo de que dediquen sus esfuerzos a hacer reformas”.

Herrera ha preguntado a Gamarra si el futuro del PP y de Pablo Casado hubiera sido distinto si Alberto Casero no se hubiera equivocado en la votación de la reforma laboral: “Hacer suposiciones, elucubraciones de cómo se hubieran desarrollado los acontecimientos, no sé dónde habría llegado. No creo que los errores estuvieran allí. Pero no sé dónde estaríamos ahora. Tampoco podemos cambiarlos. En política hay que saber asumir los hechos y sus consecuencias. Y eso es lo que nos ha traído hasta aquí”.