COPE te cuenta el desafío de la sequía en España: "Estuvimos 19 días cerrados al público"

Tras un invierno especialmente seco y unos meses de primavera y verano más cálidos de lo normal, España ha cerrado el segundo año hidrológico más seco desde que hay registros en España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). ¿Estamos preparados para un futuro con menos agua?, ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso?

Para responder a estas y otras preguntas, este miércoles, 5 de octubre, los programas de COPE salen del estudio para conocer de primera mano los efectos de la escasez de agua y las posibles soluciones.

Desde Ribadavia, en Ourense, Juan Maceiras nos explica: “Galicia está viviendo una situación histórica, en un año especialmente seco. Ribadavia fue durante unos días el único municipio de España en alerta máxima por sequía”.

Hablamos con Belén, propietaria de un salón de belleza, que nos cuenta que les ha afectado: “Más de lo que nos podíamos esperar. No sabemos realmente lo que es que nos falte el agua hasta que nos falta. En esta zona sube la temperatura de 40ºC, y pasar el día trabajando con esas temperaturas, no poder ni ducharte y hacerlo todo con palanganas es muy duro. Estar con covid en casa, o ser una persona mayor que no se puede valer, o en mi caso que mi hijo estaba en el hospital, volver a casa y no poderme duchar...Pues un trastorno. Mi madre tiene 80 años y lo llevó muy mal. A nivel del negocio, intenté arreglarme como pude. Cuando daban agua yo intentaba llenar. Sé de compañeras peluqueras que perdieron clientes, porque no podían sacar un tinte ni un moldeado”.

Moncho, propietario de una lavandería explica su drama: “Estuve 19 días cerrado al público. Cuando teníamos agua el caudal no tenía fuerza suficiente para mantener las lavadoras industriales. Hemos decidido cerrar la puerta para no jugar con el cliente. Tengo tristeza porque esto se podía haber evitado. Tenemos dos ríos y la verdad que el único servicio que teníamos de agua es de un regato. No tenemos una captación de un río”.









Desde el embalse de La Viñuela, en la Axarquía, Andrés García, de COPE Málaga, nos cuenta la situación: “El embalse está al 10% de su capacidad. Vive una situación realmente preocupante, la Junta decretó hace tiempo sequía extrema. Suministra a 17 municipios, 210.000 vecinos, que no veían esta imagen desde 2008. Ahora se ha limitado el consumo humano a 200 litros por habitante y día. Esta zona, La Axarquía, es la principal de subtropicales del mundo. Hay mangos, aguacates, que usan agua reciclada”.

David es uno de esos agricultores de mangos y aguacates: “La situación es dramática. Algunos todavía estamos sobreviviendo con agua de los pozos y algunas plantaciones se están cortando. Hemos mejorado con riego inteligente, aprovechamos cada gota de agua, pero la situación es un poco agónica. Desde el año 95 la administración no ha hecho nada en materia de agua. Es verdad que ya se está utilizando el agua regenerada y es una lástima que teniendo la tecnología no se utilice el agua del mar para consumo humano”.

Desde Las Tablas de Daimiel, Elena Jiménez nos cuenta que están “agonizando, así está el parque de las Tablas de Daimiel. Lo que era un humedal hoy es un secarral, que sobrevive gracias al trasvase Tajo-Segura”.

Isidro, ingeniero agrónomo, lamenta la situación: “Por desgracia en esta zona hay ciclos del agua. En 1996 también hubo una sequía, en 2010 otra. Luego cuando vienen ciclos de lluvia se consiguen recuperar, pero es peligroso que llegue este momento por riesgo de incendios de turba. Cuando no viene agua del Guadiana, Las Tablas no tienen aportes y llegamos a este punto”.