COPE accede a la autopsia de Esther López: estas son las tres hipótesis que maneja la Policía

Según los datos de la autopsia a los que ha tenido acceso la Cadena COPE y que ha contado en "Herrera en COPE", Nacho Abad, Esther López murió por un shock hipovolémico, una hemorragia interna provocada por politraumatismo en la zona abdominal y torácica, según fuentes cercanas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valladolid.

¿Cómo se pudo producir este fuerte golpe? Los investigadores barajan tres posibles causas de la muerte de Esther López: la primera, se cayó desde un lugar elevado. La segunda hipótesis: alguien discutió con ella y le dio una paliza a base de puñetazos y patadas en la zona abdominal y una tercera posibilidad y quizá la más probable: eran las tres y media de la madrugada, la joven va vestida de negro, la zona es una salida de una curva, un coche pudo golpearla y la arroja fuera de la cuneta.

Ante estas tres posibilidades surgen nuevas interrogantes, ¿cuál es la más probable? ¿movieron el cuerpo, alguien la trasladó de lugar? "La ropa estaba sucia, de haber estado a la intemperie los 24 días" afirma Nacho Abad, lo que contradice a los que aseguran que la ropa estaba limpia; "por otra parte, puede que no estuviera en el mismo sitio los 24 días, pero para los que aseguran que se pasó por allí y no vieron nada, el Subdelegado del Gobierno asegura que no se hizo ninguna batida por ese lugar. Hay testigos y vecinos que dicen que pasaron por allí y no la vieron, con todo el respeto para estas personas, sus afirmaciones no tienen un carácter científico. Los investigadores están revisando las imágenes de los drones para comprobar si en ellas se ve si el cuerpo estaba o no allí".

¿Por qué no está concluida la autopsia de Esther?

¿Qué están haciendo los forenses y por qué la autopsia no está concluida? preguntas para las que hay estas respuestas que ha explicado Nacho Abad, "cuando una persona fallece y queda apoyada en el suelo, la sangre se desploma y se acumula en la parte de abajo del cuerpo, si mueves el cuerpo, esa sangre se pondría arriba. Como tiene una hemorragia interna es muy difícil determinar lo que es la hemorragia y las livideces cadavéricas".

Para Nacho Abad, "el cuerpo de Esther lleva en el mismo lugar desde el primer momento, pero no lo encontraron porque no se miró bien. Ante las tres hipótesis estamos hablando de un accidente si ella se golpeó y se cayó; hablaríamos de asesinato si alguien la hubiera golpeado y le hubiera dado patadas en el transcurso de una discusión; y hablaríamos de homicidio involuntario si su muerte fue debida a un atropello".