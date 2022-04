El conmovedor recuerdo de Herrera al cardenal Carlos Amigo: "Hoy el mundo es un poco más pobre"

"Es jueves 28 de abril y hoy el mundo es un poco más pobre. Un poco más pobre porque ha abandonado este valle de lágrimas para irse al lugar donde él sabe que no le iban a abandonar, un fraile", ha comenzado Carlos Herrera en su monólogo de las 8.00 h de este jueves. Y es que este miércoles conocíamos la trsiste noticia del fallecimiento de Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla y cardenal.

El conmovedor recuerdo de Herrera

Herrera, que le conocía bien, ha asegurado de don Carlos Amigo que se trataba de "un fraile que ha llegado a ser cardenal de la Iglesia Católica. Un fraile de Medina de Rioseco que en Sevilla encontró el lugar donde desarrollar toda su inteligencia natural y su inteligencia emocional", alguien que fue "un líder moderno de la Iglesia que combinó elegantemente la prudencia y la concordia, el carisma y la gracia, la elocuencia y la inteligencia", en definitiva, "un hombre de Dios con un fino sentido del humor, capaz de homilías abrumadoramente conmovedoras, del tacto y de la elegancia, y de tantas otras cosas más que adornan la figura monumental, inalcanzable, de fray Carlos Amigo Vallejo", ha recordado un conmovido Carlos Herrera en el comienzo de su monólogo diario.

En su despedida, Herrera ha querido destacar un fragmento de una conversación radiofónica que ya mantuvo con el Cardenal: "Cuando en Sevilla le despidieron con las sevillanas del adiós, 'Algo se Muere en el Alma, cuando un Amigo se va', estos dos metros de cardenal, recio castellano", era la pregunta que le lanzaba, a lo que el cardenal Amigo respondía: "Primero, que no me iba, o mejor dicho, aunque me fuera, me llevaba conmigo aquello que quería".

"¿Por qué no fue usted elegido Papa?", le preguntaba entonces Herrera, a lo que añadía: "Podría haber sido elegido yo también, porque puede ser elegido cualquier bautizado, pero tenía usted más papeletas que yo", a lo que don Carlos Amigo respondía siguiendo la misma lógica de la pregunta: "Eso le preguntaron al arzobispo de Lisboa: «Don Policarpo, ¿y usted puede ser Papa?», y dice: «Hombre, más posibilidades que mi hermana Marisa sí tengo»".

"Que Dios lo tenga en su gloria", ha desaeado finalmente Carlos Herrera en su sentido recuerdo a don Carlos Amigo Vallejo, cardenal, arzobispo emérito de Sevilla y un fraile al servicio de Dios y de la Iglesia.