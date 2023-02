José Luis Martínez-Almeida es viral en las últimas horas. No le ha pegado ningún bolazo a un periodista, sino que esta vez ha destacado por otras habilidades. Es un furor en las redes sociales por cómo le ha relatado el alcalde de Madrid los logros que ha conseguido durante los cuatro años de legislatura a Rita Maestre. "Mi balance de transformación es muy positivo, pero en apenas tres minutos es muy complicado resumirlo, por lo cual permítame que vaya a hablar un poquito rápido para darle todos los datos que demuestran la evolución a positivo y la transformación de la ciudad de Madrid", comenzó.

El político del Partido Popular fue desde que "por primera vez, Madrid se ha situado entre las diez mejores ciudades del mundo respecto a su calidad de vida", hasta recalcar que "atraemos más del 70% de la inversión extranjera en España", pasando por otros asuntos como que la capital "es la primera ciudad que ha recuperado el PIB previo a la pandemia" o que "es la ciudad líder en creación de empleo y en afiliación a la seguridad social". También sacó pecho porque "el gasto social per cápita en la ciudad es 100 euros superior de lo que era en el año 2018, cuando ustedes gobernaban".

Además, incidió en que los ciudadanos madrileños ahorraron "más de 500 millones de euros en impuestos", recordó que "por primera vez, desde el año 2008, Madrid cumple con los datos de calidad del aire previstos y exigidos por la Unión Europea", presumió de que "por primera vez, hay un contrato de limpieza interbloques" o hizo hincapié en que "se ha incrementado en un 50% el presupuesto de limpieza y de mantenimiento de las zonas verdes". Además, no se olvidó de que era la última vez que se iban a ver, por lo que le deseó un buen final de embarazo, antes de recibir un sonoro aplauso.

"Es él"

En tan solo tres minutos y a una velocidad casi imposible. Así lo hizo Almeida. Tanto el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, como el propio alcalde, sacaron pecho de este discurso en las redes sociales y lo publicaron. Esto hizo que el post se llenase de comentarios donde muchos usuarios resaltaron un parecido. Esta vez no iba a ser con 'Los Simpson'. Los seguidores de 'Aquí No Hay Quién Viva' en España se cuentan por millones y la mayoría coincidió a la hora de señalar este discurso como algo que "ya predijeron" los protagonistas de la serie que se desarrolla en Desengaño, 21.

"Like si te ha recordado al de 'Aquí No Hay Quién Viva'", escribía en una respuesta un usuario. Otro compartía el vídeo de la comparativa con un capítulo en el que el actor Jaime Ordóñez, con una gran habilidad para hablar deprisa, les explicaba a Marisa, Vicenta y Concha cómo conectarse a internet con su nuevo ordenador. No es el único episodio en el que demuestra esta capacidad, ya que se hizo un hueco en la serie y se convirtió, por ejemplo, en un imprescindible para las películas de Álex de la Iglesia.