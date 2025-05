La contundente crítica de Emilio Pérez de Rozas a la felicitación del Sevilla a Maresca: "Gasolina para los ultras"

El Betis perdió contra el Chelsea en la final de la Conference League (1-4). El equipo verdiblanco quería hacer historia y su sueño terminó convirtiéndose en una pesadilla después de que el equipo londinense le remontara en la segunda parte un 1-0.

EFE Los jugadores del Real Betis saludan a sus aficionados tras perder la final de la UEFA Europa Conference League entre el Real Betis y el Chelsea FC, en Wroclaw

El conjunto entrenado por Manuel Pellegrini ha realizado temporada, pero le ha faltado el broche de hora. Alcanzar su primera final europea es un hito, pero en el recuerdo bético quedará el amargo sabor de la derrota.

LA FELICITACIÓN DEL SEVILLA A MARESCA

Nada más terminar el partido, el Sevilla publicó un mensaje en su cuenta de 'X' (antiguo Twitter) felicitando a Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, por su victoria en la Conference League.

El técnico jugó en el equipo hispalense cuatro temporadas y la publicación, como era de esperar, provocó la reacción de los seguidores del Betis. La gran mayoría de las respuestas 'felicitaban' al Sevilla por haber logrado la salvación a falta de pocas jornadas para el final de la temporada y otros comentarios descargaban directamente su enfado contra el equipo rival.

@SevillaFC La felicitación del Sevilla a Enzo Maresca

El mensaje publicado por el Sevilla era citando el 'tweet' del Chelsea en el que se veía una imagen de toda la plantilla y el trofeo de la Conference League. "Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico", eran las palabras que se podían leer.

EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Al presidente del Betis, Ángel Haro, no le gustó nada esa publicación y respondió al Sevilla en El Partidazo de COPE. "El Sevilla está en otra guerra que ni me interesa", aseguraba. Y agregaba, sobre si el equipo verdiblanco haría lo mismo: "Si dependiera de mí, no. Y si lo hiciera otra persona dentro de la organización, tampoco me gustaría".

ANP Sport / Gerrit van Keulen/Sipa USA / Cordon Press Antony se lamenta tras la derrota del Betis contra el Chelsea.

Para finalizar, Ángel Haro fue muy directo y dijo: "Yo también felicito al Sevilla por haberse quedado en Primera este año". Y sobre todo esto ha preguntado Manolo Lama en Deportes COPE a Tomás Guasch y a Emilio Pérez de Rozas, que ha sido el más contundente con su opinión.

"Estamos aquí los tres para decir lo que pensamos. Y yo, voy a decir una cosa que pienso. Este 'tweet', puede que parezca una barbaridad, pero puede ser el embrión de cosas que pasaron hace 40 años entre los hinchas del Liverpool y la Juventus", explicaba Emilio Pérez de Rozas.

Y añadía: "Esto es gasolina para los ultras. Son ganas de complicar las cosas. ¡Qué manía de mofarse o burlarse de los otros! Puede ser coña sevillana, risa... pero eso está en el embrión de ultras, de enfrentamientos".

Para finalizar, quitando importancia al 'tweet', Emilio decía: "El fútbol es fútbol y ya está".

