Las consecuencias que ha tenido para Jaime Ordóñez interpretar al que habla rápido en 'Aquí no hay quien viva'

Jaime Ordóñez es un conocido actor español, tanto de series, cine o teatro. Popularmente reconocido por interpretar "papeles episódicos", dio vida a un mítico personaje que marcó un antes y un después en la televisión: "El calvo que hablaba deprisa en 'Aquí no hay quien viva'". Asimismo, tuvo un papel muy importante en el reparto de 'La hora de José Mota', lo que le llevó a ser un "imprescindible" para Álex de la Iglesia desde 2013.

Sin embargo, su nombre comenzó hacerse eco en todas partes gracias a sus apariciones en 'Aquí no hay quien viva', donde también dejaba boquiabiertas a 'Las Supernernenas' (Emma Penella, Mariví Bilbao y Gemma Cuervo) con "un personaje polifacético, de aspecto serio y marcial, que se caracterizaba por su extraordinaria rapidez en la forma de hablar y sus peculiares movimientos con las manos", tal y como describe él mismo en su página web.

Este personaje marcó tanto a los seguidores de la serie que Laura y Alberto Caballero decidieron hacer hueco a otro similar, seis años después, en 'La que se avecina. Es por esto por lo que Jaime Ordóñez pasó de Desengaño 21 al Mirador de Montepinar al grito de "Vuestra Casa es vuestra Vida".

A pesar de que, tal y como reconoce el actor en una entrevista para COPE, fue su paso por 'Aquí no hay quien viva' lo que le permitió "dejar de ser un actor invisible", no todas las consecuencias que ha tenido han sido positivas. "El personaje impactó y Alberto me dijo que todos los personajes que hubiera de este perfil (vendedor, explicadores...) los iba a hacer yo. No pensé que iba a cumplir su palabra y la cumplió. Hice 12 o 14 intervenciones, pero fueron tan potentes... Esos dos minutos fueron tan espectaculares visualmente, que el personaje caló. La idea era hacer un episódico, pero terminaron siendo", comenzaba contando el actor.









"Me gustaría que la gente conozca como Jaime Ordóñez"



No obstante, el intérprete decidió que el personaje se quedase en 'Aquí no hay quien vida': "He recibido ofertas para hacerlo en publicidad, pero no me convenció. Por mi parte, creo que he hecho todo lo que tenía que hacer". "Cuando me han llamado para hacer esto mismo en otras cosas, principalmente en publicidad, no he querido. No sé si la cantidad económica me compensaría al hacer algo de lo que, de alguna manera, yo quiero pasar página", explica el actor, señalando a que no quiere quedarse estancado con ese personaje.

"No es que reniegue, todo lo contrario. Soy lo que soy, en gran parte, gracias a esta serie. Pero, como actor, uno quiere que le reconozcan con otros trabajos. Entonces, cuando me han llegado ofertas para hacer este mismo personaje, no lo he pensado mucho. Debería ser una gran compensación económica para que yo vuelva a hacer de este personaje, que es mío, creé yo y que forma parte de la historia de la televisión", asegura tras reconocer, entre bromas, que es consciente de que "corre el riesgo de que cuando muera en su epitafio pongan: 'El calvo que hablaba deprisa en Aquí no hay quien viva'".

"Me gustaría que me reconocieran como Jaime Ordóñez. A todo actor la agrada que le reconozcan por su nombre. Entiendo que, al principio, cuando no me conocían, me gustaba que me reconocerían con ese 'apodo'. Pero uno aspira es a que su nombre le identifique, no que le reconozcan con un chascarrillo", confiesa el actor, dejando claro que tiene como asignatura pendiente que le reconozcan simplemente por su nombre, aunque ese personaje sea un "hito de su carrera".

No obstante, su éxito por hablar a gran velocidad hizo que le fichasen para el 25 aniversario de una conocida marca, lo que le "permitió independizarse": "Pude independizarme y dejar de compartir piso. Eso me ha marcado. Así que ese apodo de 'El calvo que hablaba deprisa', yo mismo me río de él. Pero todavía mucha gente no sabe que me llamo Jaime Ordóñez y esa es la asignatura que, quizás, más me pueda doler. Me gustaría que la gente conozca al 'calvo que habla deprisa' como Jaime Ordóñez", declara.