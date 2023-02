¿Cómo es hablar con Carlos Herrera por WhatsApp? Alberto Herrera no se corta al contarlo

En pleno siglo XXI, es complicado dar con alguien que no tenga redes sociales, sobre todo WhatsApp. Sin embargo, no todo el mundo hace el mismo uso del servicio de mensajería instantánea. Normalmente, los jóvenes viven más pegados a sus teléfonos. Se han acostumbrado a comunicarse por mensajes, contestan con rapidez y mantienen conversaciones con amigos y familiares mediante WhatsApp.

Según vamos pasando a generaciones más adultas, la frecuencia de uso del teléfono disminuye y con ello aumenta el tiempo de respuesta para contestar a los mensajes, aunque podemos encontrar excepciones. En 'Herrera en COPE' hemos puesto el foco en la inmediatez, tanto en los hábitos de consumo como en el ámbito personal, donde cada vez buscamos que las respuestas nos lleguen antes.

Cómo es hablar con Carlos Herrera por WhatsApp

En el 'rincón de pensar', Mar Amate nos ayuda a acercarnos más a Carlos Herrera y a conocer cómo es con el uso del WhatsApp. En concreto, el hijo del comunicador, Alberto Herrera, ha querido explicar qué relación tiene con su padre a través del teléfono móvil, poniendo el foco en un dato curioso.

"La relación que tengo con el jefe por teléfono muy curiosa porque tenemos los roles invertidos o así lo creo", comenzaba apuntado Alberto. Según explica, él juega "el rol de padre", es decir, de aquel que "escribe todo el rato, todos los días, ya sean bromas o temas importantes", mientras que Carlos "decide a qué tema en función de su interés contesta con mayor o menor rapidez".

En este punto, Alberto Herrera le ha reprochado a su padre que hay mensajes a los que "no contesta nunca", algo que él "no haré jamás". Sin embargo, el director de 'Herrera en COPE' siempre está disponible para hablar por teléfono. "Si quieres echarle el teléfono para hablar con él siempre te lo coge y si no lo hace suele ser por una buena razón", añade Alberto. Tras escuchar el testimonio, Mar ha confesado que el consejo que le ha dado a ella el hijo del comunicador, y es que "si se quiere hablar con Carlos hay que llamarle por teléfono".

Carlos Herrera explica qué hace cuando recibe un audio de WhatsApp muy largo

Esta no es la primera ocasión en la que el comunicador se refiere al WhatsApp. Hace unos meses, preguntaba a los fósforos acerca de los audios que se mandan por la red social, que en muchos casos son realmente largos. Después de dejar claro que no le gustan demasiado y que intenta evitarlos a toda costa, explicaba cómo los escucha él para ahorrarse tiempo.

Carlos Herrera hace uso de la opción de reproducirlos a mayor velocidad. "Yo aconsejo poner en el WhatsApp, cuando le manden un mensaje de voz (es una grosería mandar un mensaje de voz de más de 30 segundos) pero bueno, ponerlo a doble velocidad", apuntaba.