El 'enfado' en directo de una oyente de COPE por cómo se refiere a ella Carlos Herrera

Ahora que estamos en pleno fin de semana y que, la verdad sea dicha, nos apetece resguardarnos del frío, el plan que más pega para hacerlo es sentarnos en el sofá, con una taza de chocolate caliente viendo una de nuestras series favoritas. Y como a veces las hemos visto una y otra vez, nunca está de más que nos recomienden una nueva a la que engancharnos.

Es precisamente lo que ha pedido Carlos Herrera a sus oyentes en Herrera en COPE, confesando a qué serie estaba enganchado ahora mismo. Por supuesto, es esa que suele ser trending topic en Twitter cada domingo: The Last Of Us. La serie es "en realidad es un juego que han transformado", es decir, que han llevado a la pequeña pantalla y que el comunicador no tiene palabras para describir, por lo enganchado que le tiene.

Cuando el comunicador se ha referido a la serie y ha explicado su origen le han preguntado si es la coreana, refiriéndose a 'El Juego del calamar', que tanto furor causó en el momento de su estreno. Sin embargo, Herrera ha explicado que "es norteamericana" y que le encantaría que sus compañeros vieran "cómo han reproducido el Boston bombardeado". "Un bicho come a la humanidad, todo decae. Solo quedan tres ciudades en pie, si no habéis visto ningún capítulo, está muy bien", ha analizado, además de ensalzar la figura de Pedro Pascal, como protagonista.

Tanto le gusta que, de hecho, ha decidido interpretar de buena mañana una de sus escenas, para la risa de todos sus colaborades. Y en el fulgor de lo que estaba contando ha sido cuando una de sus oyentes, que llamaba para recomendarle una serie, se ha rebotado contra él por sus palabras.

La palabra que ha ofendido a una oyente de Carlos Herrera

Ya que Carlos Herrera ha confesado que, ahora mismo, está muy enganchado a la serie del momento, The Last Of Us, una de sus oyentes ha querido recomendarle otra con una trama totalmente opuesta para que vea otro tipo de series. Y, precisamente, la que le quería recomendar es algo histórica, transcurrida en la Inglaterra del siglo XX, tratada desde la perspectiva del servicio y la de los señores.

"Una maravilla, hay pedazo de actores, está bien hecha. Todavía no le he visto defectos y estoy enamorada de todos los personajes" confesaba esta oyente, por lo que le ha picado "el gusanillo" a Carlos Herrera de verla. "Engancha desde el minuto uno, tiene varias temporadas, han hecho películas y es una maravilla" contaba.

Lo que él no esperaba era que, con esta recomendación, ella se ofendiera por las palabras que ha utilizado el director de Herrera en COPE para saludarla. "Carlos, encantada de hablar contigo" le decía ella, que se llama María Elena. Él, entonces, le respondía: "igualmente, señora".

Una sola palabra que ha ofendido a María Elena, que se apresuraba a decir "Uy, señora... Me acabas de matar, Carlos. Debo de tener la voz de una anciana" le decía. A lo que él no ha podido ocultar la risa y decirle, enmendando su error, "dígame, joven".