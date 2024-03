Marejada importante en el Consejo de Administración de RTVE que ha destituido este martes a su presidenta interina, Elena Sánchez, poco después de haber destituido también al director de Contenidos Generales de la corporación pública, José Pablo López. En estos momentos, recordamos, que ese Consejo está formado por 9 miembros: 3 nombrados por el PSOE, otros 3 por el PP, 2 por Podemos y 1 por el PNV.

Alberto Herrera le ha preguntado a Pilar García Muñiz, quien trabajó dos décadas en el ente público, si le había sorprendido el último terremoto en el Consejo de Administración de RTVE. Pilar asegura que “sí y no. Por un lado, me ha sorprendido como a todos, porque en apenas dos horas el ente público se queda descabezado. Es una situación inquietante y preocupante, ahora que poco a poco se iba recuperando la audiencia perdida. Por otro lado, no me sorprende, puesto que siguen metiendo mano los dos grandes partidos”. “Están haciendo oídos sordos al comité de expertos y al concurso público que se dijo en 2008 que se iba a hacer para dotar de independencia a RTVE. Ese concurso sigue siendo un brindis al sol, sigue metido en un cajón”.

Según se ha explicado en 'Herrera en COPE', las dos formas de entender RTVE, que sea de servicio público, pero que también pueda competir con las privadas ha generado tensiones entre Elena Sánchez y José Pablo López.

González Ferrari asegura que hay un problema gravísimo de gestión en el ente público

Javier González Ferrari, ex director general de RTVE y actual colaborador de 'Herrera en COPE' ha asegurado que: “ya no me sorprende nada de esa casa. La voluntad política no ha querido que haya un modelo de televisión y radio pública. Se nos prometió que iba a haber un modelo y nada de eso ha ocurrido. En cuanto Sánchez llegó a Moncloa, lo primero que hizo fue el dedazo. Hay un problema gravísimo de gestión en RTVE”.

“El modelo que necesita RTVE es que, de verdad, sea pública. Que en la información política sea relativamente neutral, cosa que aquí no ocurre, y que tenga un entretenimiento para todos los públicos. Nunca entendí la lucha a muerte con las privadas” ha sentenciado González Ferrari.