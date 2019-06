Cisco García: "Tokyo 2020 es mi huida hacia delante"

Todo el mundo necesita una pasión a la que dedicarse. Cisco García desde pequeño, tuvo dos pasiones deportivas: la raqueta -jugaba tres días entre semana- y el 'freestyle' -los fines de semana-. Entre el snow y el tenis ganó lo primero.

Pero el snow también le arrebató la vida tal y como la conocía tras una caída, y una lesión de médula que le sentó en una silla de ruedas.

El no paró de soñar. En vez de llorar de esquina a esquina, empezó a motivarse viendo vídeos de tenis en silla. Él pensaba que pegaban flojo en el tenis de silla. Vaya sorpresa cuando se da cuenta de que no solo no se pega flojo, sino que se sueña fuerte. Justo lo que hizo él.

Ahora como cuarto de España, y 64 del mundo, le queda un último esfuerzo para ir a las Olimpiadas, porque necesita estar entre los 40 primeros del mundo. Si sueña tan fuerte, y golpea igual de fuerte, el impulso a Tokyo es una premonición, y no tanto un sueño.