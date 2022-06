Los cinco bocadillos que vuelven loco a Carlos Herrera: "¡Ay omá!"

Los bocadillos son una de las recetas más socorridas de la gastronomía de nuestro país. Y es que no hay prácticamente nada que no se pueda poner entre dos trozos de pan y no acabe por ser una manera deliciosa de transportar y disfrutar de los mejores platos. Carlos Herrera es un amante de este tipo de elaboraciones, en todas las versiones que uno pueda imaginar, y es en su cuenta de Instagram donde se puede comprobar cuáles son los bocadillos que vuelven loco al líder del prime time de la radio en España.

1. Bocadillo de tortilla de patata, para los clásicos

Es un clásico. Una receta prácticamente infalible. Tortilla de patata, con el huevo poco cuajado, con cebolla o sin ella (no entraremos aquí en esa polémica) y una buena barra de pan en la que envolver esta delicia de la gastronomía española. Carlos Herrera, incapaz de resistirse a sus encantos, compartía en su cuenta de Instagram una imagen de un delicioso bocadillo de tortilla de patata, justo en pleno recorrido del Camino de Santiago. Y es que, con el verano, el buen tiempo y algunos días libres, no hay nada mejor para un peregrino que se precie que detenerse en cualquier tasca de las ciudades del Camino y pedir un buen bocadillo de jugosa tortilla de patata.





"Qué peregrino no se detiene ante una tortilla gallega", se preguntaba Carlos Herrera al compartir la imagen en cuestión que causaba furor entre sus seguidores en las redes sociales.

2. Pringá de "categoría excelsa"

De dimensiones más pequeñas de lo que uno pueda imaginar cuando piensa en un bocadillo, lo cierto es que el montadito de pringá es una delicia típica de las provincias andaluzas. Plato típico de la comida de aprovechamiento, fundamental en la gastronomía española, donde no se tira nada de lo que pasa por los fogones. En este caso, la carne que sobra del puchero se coloca con delicadeza entre dos rebanadas de pan mollete para convertirse en un bocado contundente que enamora a Carlos Herrera.

"Una pringá de categoría excelsa. 'LaLola' de Sevilla. De lo mejor que he comido", apuntaba un entusiasmado Carlos Herrera en su cuenta de Instagram, donde no podía resistirse a este sabroso montadito.

3. Bocadillo de morcilla de Almería

Sin salir de Andalucía, es precisamente otro bocadillo de reducidas dimensiones, aunque fácilmente ampliable en tamaño, lo que ha terminado por enamorar a Carlos Herrera. Como las recetas que hemos visto hasta ahora, se trata de una elaboración de lo más fácil de realizar, donde tan solo hay que colocar entre panes un buen trozo de morcilla de Almería sin olvidar su correspondiente dosis de pimentón para darle ese punto final de carácter.





"Terraza Carmona. Morcilla de Almería. Y su panecico con pimentón. ¡Ay omá!", es lo que exclamaba Carlos Herrera desde su Instagram donde se puede ver la pinta que tienen estos bocaditos de morcilla almeriense.

4. Un buen Blanco y Negro en Elche

Si no vive usted en la Comunidad Valenciana es posible que no sepa lo que es un Blanco y Negro. Pero es que se trata de uno de lso clásicos del almuerzo levantino, donde se colocan, entre dos buenos trozos de pan, una morcilla junto con unas longanizas de la tierra. De esta forma, morcilla y longaniza, le dan el aspecto por el que el bocadillo recibe su nombre, combinando el negro con el blanco en un sencillo y delicioso bocadillo que enamoró a Carlos Herrera en su viaje a Elche.





"Venir a Elche y apiolarse un Blanco y Negro en la Barra del Mercado es to' uno. Qué rico", exclamaba Carlos Herrera tras poder degustar este típico y contundente almuerzo valenciano.

5. Brioche de anguila

No todo van a ser contundentes bocatas que llevarse a la boca y que dejen a uno prácticamente al borde del empacho. En este caso, Carlos Herrera quiso destacar en su cuenta de Instagram un ligero y estupendo bocadito a base de anguila, elaborado en Sevilla por un prestigiosos chef.





"El brioche de anguila en Basque. Sevilla. Restaurante del nuevo Radisson. Un trabajo exquisito de Eneko Atxa", destacaba Carlos Herrera ante la imagen del delicado brioche que envuelve la anguila en su salsa.

Especial: Frankfurt en Barcelona

Como la categoría de bocadillos es muy extensa y puede llagar a abarcar todo aquello que vaya entre dos trozos de pan, no podíamos dejarnos una deliciosa receta que enamora a Carlos Herrera cada vez que va a Barcelona. Las salchichas de Frankfurt tienen muchísimas formas de ser ingeridas, desde los típicos 'hot dog' (perritos calientes) estadounidenses, a una más artesana presentación con pan artesanal y con una salchicha de más elaboración.





"Cervela del Frankfurt Vallés. Mi perdición barcelonesa", declaraba Carlos Herrera, encantado de poder probar todos y cada unos de estos bocadillos que se pueden ver en su cuenta de Instagram.