Gonzalo Miró llama "blando" a Simeone por sus palabras sobre el penalti de Julián Álvarez: "No me gusta"

El Real Madrid eliminó al Atlético de Madrid en octavos de final de la Champions League el pasado mes de marzo. Fue una eliminatoria muy apretada, emocionante y de la que todavía se sigue hablando por el penalti de Julián Álvarez.

El delantero rojiblanco transformó su lanzamiento, pero el VAR intervino y no le dio validez, ya que el futbolista argentino golpeó dos veces el balón. Han pasado ya más de dos meses de aquel momento y la IFAB ha aclarado la norma para evitar casos similares.

Y para ello, ha explicado los procedimientos a seguir en los diferentes casos y que se empezarán a aplicar en las competiciones que comiencen a partir del 1 de julio. Aunque se podrán utilizar en competiciones que empiecen antes de esa fecha.

LAS PALABRAS DE SIMEONE SOBRE EL PENALTI DE JULIÁN ÁLVAREZ

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, repasó en una entrevista para 'Dazn' la temporada rojiblanca y recordó que tanto él como su equipo se sintieron "ultrajados y violentados" por aquel penalti invalidado a Julián Álvarez.

"Es difícil poner una palabra a algo tan violento. Nos sentimos ultrajados, violentados...?", comentaba el técnico argentino. Y agregaba: "¿Por qué pasó? No se entiende y no se entenderá".

Simeone recordaba aquel momento y explicaba: "Yo estaba caminando en ese momento, no estaba viendo los lanzamientos. Y cuando vi que era gol, digo gol y de repente veo que no. Pregunté qué pasó porque no lo había visto, me contaron que tocó dos veces la pelota. Y cuando me lo dicen, digo 'bueno, sí habrá tocado dos veces la pelota'...".

Y para finalizar, dijo: "Es una jugada que quedará para la historia del fútbol. A partir de esta, como siempre pasa, cambiarán la regla".

GONZALO MIRÓ ANALIZA LAS PALABRAS DE SIMEONE SOBRE EL PENALTI DE JULIÁN ÁLVAREZ

Este pasado miércoles, en El Partidazo de COPE se analizaron las palabras de Simeone en 'Dazn' y el más contundente con su opinión fue Gonzalo Miró. "Ha habido varias personalidades del mundo del fútbol que ya en su momento no veían ese doble toque", empezó diciendo el comentarista.

Y añadía sobre las palabras del técnico rojiblanco: "Pero más allá de eso, a mí casi me ha parecido que Simeone ha estado blandito. Y más que un ultrajo, fue un atraco a mano armada".

Juanma Castaño, por su parte, ironizaba y comentaba: "No te gustan las palabras así tan... Ultrajo te suena un poco a lenguaje medieval, ¿verdad?". A lo que Gonzalo Miró insistía en su idea para finalizar. "Sí, me parece blando. Simeone ha estado blando en sus palabras", sentenció.

