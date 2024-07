Carmina Barrios revela en COPE cómo le afecta la fama en su vida y rutina diaria: "Siempre"

Carmina Barrios, actriz española, ha pasado este viernes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Ha presentado en COPE su último proyecto profesional llamado Guerra de suegras. Una película en la que, dos consuegras, una soltera y pensionista, con dos hijos, tienen un objetivo común: que los hijos se casen.

Carmina ha aprovechado la sinopsis de la película para contarnos que su nuera "es muy divina, pero la madre es de coquito". Sobre su actitud en 'Guerra de Suegras', indica que hace un poquito de mala. Pero solamente un poco.

Lo cierto es que, en la vida real, Carmina odia las bodas.“Las siento como un compromiso, las bodas de hoy en día y la grandeza de la gente no me gusta”, incide.

Los hijos de Carmina: María, Paco y Alejandro, son grandes artistas. Alejandro es militar y nos cuenta que “ya está en la reserva, es muy listo, más recto y muy trabajador”.

“Yo como suegra soy un 10”, afirma sobre su papel como suegra con su hijo Alejandro, que está casado desde hace tiempo. “Yo estoy aquí para lo que quieran ellos y ellos para mí”, incide Carmina.





Paco León, su hijo, le dio su primera oportunidad en la gran pantalla con la película “Carmina o revienta”.

“Me dijo: mamá, tú eres capaz de hacer una cosa que tengo en mente y rodar”, le dijo su hijo Paco.

“Un día me cogió y me llevo al rodaje, yo no me acordaba y le dije: Me vas a poner tan fea”, asestó a su hijo Carmina. “Mamá para trabajar hay que estar fea, pero para recoger los premios, guapa”, respondió León.

Carmina Barrios fue nominada en una gala de los Premios Goya a actriz revelación. “Fue horroroso. Tú sabes lo que yo aguanté hasta las cuatro de la tarde”, subrayó Carmina.

“La gala bien. Los Goya es un reconocimiento al trabajo, pero yo no aguanto tanto”. “Si un día me nominan no voy, que me lo manden por mensajería a mi casa”, afirma rotundamente Barrios. “A mí los premios no me gustan, me gusta que me den dinero”, concluye.





“La vida no me ha cambiado en absoluto. Tengo más dinero, pero yo bajo por la mañana, cojo mi carro y me voy con mis amigas a desayunar y comprar a la plaza…” “Igual que siempre”, continúa. “Me paran mucho por la calle en Sevilla, Madrid, Barcelona o por donde vaya”, reflexiona Barrios sobre la fama.

El gusto de Carmina por la televisión

Los anuncios y salir en la televisión es lo que más le gusta a Carmina. “Es un trabajo intenso, pero son dos o tres días que son maravilla. Hago hasta de rata”, afirma sobre su gusto por los anuncios. Carmina hace tiempo empezó su andadura en YouTube pero lo dejó después de un tiempo.

Con las amigas, Carmina tiene un grupo llamado Las Verdejas. “Nos reímos de nosotras mismas. Somos todas de 70 años y no nos damos cuenta de nuestra edad. Lo que nos reímos”, dice entre carcajadas sobre sus amigas.

Entre el gazpacho y el refresco, Carmina se queda con ambas cosas e incluso le recomienda una receta a Alberto Herrera. “Cuando está muy batido y muy pastoso lo echo en el lebrillo de madera. Si está bien y espesito lo dejo”, concluye.