Carmen Calvo, en COPE: "Abstenerse no significa respaldar al Gobierno, sino dejarlo para hacer oposición"

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo ha señalado en 'Herrera en COPE' que las elecciones generales del 10N "se han convocado solas porque las derechas de Cs y PP no entendieron que podían abstenerse y no bloquearnos y Unidas Podemos tampoco respondió. No había otra salida". Abstenerse, ha dicho "no significa respaldar al Gobierno, sino dejarlo para hacer oposición".

En este sentido reconoce que "no había otra salida". "Ojalá no hubiera habido estas elecciones porque habíamos ganado en abril claramente”, ha explicado sobre esta repetición electoral que ha salido cara a los socialistas, ya que persiste el bloqueo, y la suma de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y las confluencias) supera sólo en seis escaños a la derecha (PP, Vox y Cs).

Todos tienen que arrimar el hombro

Tras los resultados del 10N “todos tienen que arrimar el hombro” y ha llamado a “los dos partidos más castigados en la urnas" a "entender la posición mayoritaria de la izquierda, el PSOE. Estamos obligados a mover todos pieza”.

En el 10N, el PSOE ha perdido tres diputados y casi 800.000 votos. Sin embargo, y pese a estos resultados, el candidato Pedro Sánchez parece el más viable para una hipotética investidura en segunda vuelta si los socialistas unen, además de a Unidas Podemos, a sus potenciales socios regionales. Entonces la diferencia con la derecha sería de 16 diputados, 152 frente a 168.

Los socialistas, que han obtenido el 28 por ciento del voto y 120 escaños, se dejan un diputado en Madrid, otro en Cantabria que obtiene Vox, uno más en Navarra que pasa a Bildu, otro en Baleares y un escaño en la circunscripción de Ceuta, que también pasa a Vox. Por contra el PSOE gana un escaño en Huesca y otro en la circunscripción de Huelva.

Los socialistas no han visto cumplidas sus aspiraciones de inicio de precampaña cuando pensaba llegar a los 140 diputados.