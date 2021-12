Carmelo González, sobre la huelga del transporte: "Valoramos el avance pero aún no hay acuerdo"

La situación del sector camionero se encuentra en un punto más que trascendental. Como se conoce desde hace ya varios días, existe la firme intención de que se produzca una huelga en el sector los días 20, 21 y 22 de diciembre; lo que supondría un problema de distribución de dimensiones catastróficas para los primeros días de Navidad. Entre las reclamaciones principales que el sector camionero ha puesto en conocimiento, existe un importante hastío con que los clientes obliguen a los propios camioneros a cargar y descargar las mercancías, y también el hecho de compartir los gastos del sobrecoste del diésel.

El Gobierno ha querido dar un paso adelante para tratar de evitar esta convocatoria de parones. Dentro de estas medidas, incluyen una limitación para que la cargue y descarga no la realicen los camioneros, pero en ningún caso lo prohíbe, dejando a la negociación privada cualquier decisión en este aspecto.

En cuanto al incremento del diésel, no hay una pronunciación clara al respecto, ya que se llevará a cabo una revisión de precios para que el transportista no tenga que hacer frente él solo, aunque en ningún momento habla de ningún tipo de prohibición. Mientras, otro de los puntos polémicos es el del pago de los peajes; desde el Gobierno, afirman que no se introducirá ningún peaje a los transportistas sin el consenso del sector, en el marco de la medida en la que trabaja el equipo de Pedro Sánchez para implementar el pago por uso en las autovías a partir de 2024.

Desde el sector, Carmelo González es presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera. Por el momento, afirman que están esperando a que el Gobierno envíe su nueva oferta y que se produzca algún tipo de avance que evite los parones. Valoran positivamente estos pequeños signos de avance, pero reclaman la prohibición de que la carga y descarga sea obligatoria para unos transportistas que afirma "ya han realizado su trabajo durante el viaje".

Al sector le preocupa la incertidumbre que se está manteniendo en las últimas horas, aunque son optimistas, por naturaleza. A pesar de ello, sin embargo, son conscientes de que las distancias entre el sector transportista y el Gobierno son bastante amplias aún y que por eso precisamente consideran que si no se producen cambios, "se acabará produciendo la huelga". De darse esta situación, existe el riesgo de que estas navidades cuenten con una crisis de abastecimiento aún mayor de la que ya ahora se está produciendo