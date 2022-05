Carlos Herrera habla muy claro sobre la subida de sueldo de Rubiales

Como cada día, los oyentes han podido trasladar sus dudas e inquietudes a Carlos Herrera sobre los temas más relevantes de la actualidad. Este martes, Pedro, un oyente de 'Herrera en COPE' ha trasladado su pregunta desde León. En concreto, tras saludar a Herrera, le ha querido preguntar por el nuevo sueldo del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

"Hola, señor Herrera. El señor Rubiales va a cobra 675.000 euros al año sin variables, a Dios gracias. Estando el país como está, ¿usted cree que se deben mantener estos sueldazos para toda esta gentecilla?", es la pregunta que le ha trasladado Pedro al director y presentador de 'Herrera en COPE'.

¿Quién le paga el sueldo a Luis Rubiales?

Antes de responder a la pregunta, Carlos Herrera ha querido solventar algunas dudas que tenía al respecto para poder emitir un juicio sobre el polémico asunto: "El sueldo del señor Rubiales, ¿de quién depende? De la Federación, que es un ente semi-público, privado... ¿qué es?", tras lo que el resto de colaboradores le han venido a confirmar que la institución sería medio pública, medio privada.





"Mitad y mitad. No sale del erario público", ha concluido Carlos Herrera, tras lo que ha opinado lo siguiente: "Entonces esa es una relación contractual que tendrá una empresa con un trabajador privilegiado, que es el presidente de esa empresa. ¿Afecta en algo a nuestros impuestos o a nuestro dinero el sueldo que tenga el señor Rubiales?", ha terminado por preguntar el propio Herrera.

La gestión de Rubiales y sus cifras

Juan Fernández Miranda, periodista y colaborador de 'Herrera en COPE' ha querido opinar sobre el tema: "A Rubiales se le puede criticar por muchas cosas. Yo soy enormemente crítico desde que echó a Lopetegui a una semana de empezar el Mundial, pero lo cierto es que los ingresos de la Federación, con su gestión, son muchísimo mayores. Es decir, la Federación tiene más capacidad económica en este momento que cuando él llegó, por tanto, atacarle por ahí...", ha puesto en duda el colaborador del programa, tras lo que el propio Antonio Naranjo ha señalado "y eso que Piqué sale por un pico".

Carlos Herrera y su postura "liberal"

"Hombre, desde luego, si fuera ministro o secretario de Estado, pues yo diría... cobra seis veces más que un ministro, eso es cierto, pero no está en la estructura de los poderes públicos. No está en el BOE. No decide el BOE el sueldo del señor Rubiales", ha señalado Herrera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Y es que el presentador de 'Herrera en COPE' ha señalado lo siguiente: "Habrá que pedirle, desde luego, eficacia en su trabajo, lo que pasa es que en el mundo del fútbol los aficionados consideran que también pertenece a ellos en espíritu esa Federación, los que la mantienen con su afición. Pero lo que habrá que pedirle al señor Rubiales son resultados en su gestión, más que explicaciones por el sueldo que tenga", ha indicado para finalmente terminar por bromear: "No sé, me he levantado liberal esta mañana".

Te puede interesar: