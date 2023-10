Carlos Herrera pronostica cómo será España en 2030: Marruecos, dónde está Sánchez y qué pasa con Rubiales

El año 2030 encierra polémicas complicadas de explicar. De la famosa Agenda de Naciones Unidas que va marcando el paso de los países desarrollados, a un Mundial de fútbol que ya sabemos que tendremos que organizar con Portugal, Marruecos y el apoyo de Argentina, Uruguay y Paraguay. Se trata de una fecha señalada y Carlos Herrera ha querido imaginar una "distopía" sobre cómo estará España. Puedes escucharla aquí:

Audio





La España de las ratas, la España de 2030

En el audio anterior puedes escuchar cómo se imagina Herrera el futuro de nuestro país: "Ayer estaba escribiendo la columna de ABC. Me lo pasé muy bien ayer, escribiéndola a las 10 de la mañana, aquí en la radio. Y digo, voy a imaginarme una distopía que está muy de moda", tras lo que ha querido empezar con el dibujo de España.

"Bueno, pues estamos en 2030. Pedro Sánchez sigue siendo presidente del Gobierno. Luis Rubiales, por supuesto, sigue en la cárcel. El Mundial se inaugura en Montevideo y España le dice a Marruecos que le regala la final, que no se juega en el Bernabéu. Se jugará en Casablanca y además el campo del Barça se llamará Carles Puigdemont y habrá sido pagado con dinero público", ha ironizado Carlos.

Y es que, estando el Mundial de fútbol tan presente, Herrera no ha querido dejar pasar la oportunidad de ayudar con su organización: "Y además, encima habrá una mascota que se llamará Progresito, que será un tío vestido de progre catalán o como dibujan hoy Gallego y Rey en El Mundo, una mascota transgénero cuyo diseño financiado por el Ministerio de Igualdad habrá costado un Congo de dinero público".

Resulta que desde Marruecos se han querido adelantar a Carlos Herrera, una realidad que él mismo ha comprobado: "Pero veo que me levanto esta mañana y me leo la prensa deportiva y confirmo que es que Marruecos quiere, exige que la final no se juegue en el Bernabéu, se juegue en Casablanca. Bueno, bueno, bueno. Qué divertido se va a poner esto", ha sonreído.

La España distópica que Herrera imagina es la España de las ratas que se ponen a dialogar este viernes en el diario ABC: "Hoy hay una viñeta magistral de Nieto en ABC. Le dice una rata a la otra: 'No salgo a la calle porque no sé qué me da más miedo, ser víctima de un delito que deja de ser delito o perpetrar yo sin querer un delito nuevo', que es la mejor descripción de este país delirante que nos está quedando con los personajes que conforman la actualidad del día. Les voy a hacer un repaso rápido por todo esto", ha anticipado el periodista.

¿Cómo jugaremos a fútbol en 2030?

Herrera ha continuado con su visión: "Ya veremos qué queda en pie del modelo político que alumbramos en la Transición para el Mundial de 2030. O si en vez de dos elecciones en la Península Ibérica, España y Portugal hay cuatro o cinco, y la de España, como ya no estará la catalana ni la vasca, pues en vez de llamarla España, le llamen selección del Resto del Estado o algo parecido", se ha lamentado.

Para terminar, un último análisis: "Si eso es imprescindible para que Sánchez siga siendo presidente en 2030, les aseguro que será así, por mucha distopía a la que uno se acoja para escribir una columna en el periódico", ha concluido Carlos Herrera sobre el horizonte que dibuja para la España de 2030, un año excesivamente señalado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Escucha el monólogo completo de Carlos Herrera

Audio