Carlos Herrera se pone a explicar cómo jugar al golf y acaba patinando: "Severiano Ballesteros removiéndose"

La victoria de Jon Rahm en el Masters de Augusta ha puesto patas arriba el deporte español. Y como no podía ser de otra forma, Carlos Herrera ha querido comentar con los fósforos del programa el fino arte de arrastrar una pelotita a través del césped golpeada con diversos palos. En este contexto ha querido explicar algunas de las técnicas ante las dudas del resto de contertulios. Escúchalo aquí:

Audio





La victoria de Jon Rahm se vive en COPE

El español Jon Rahm se proclamó campeón del Masters de Augusta, el primer 'grande' de la temporada y uno de los torneos más importante del golf mundial, al acabar con un acumulado de doce bajo par y cuatro golpes de ventaja sobre Brooks Koepka. Rahm, de 28 años, ganó el segundo grande de su carrera, tras el Abierto de Estados Unidos de 2021 y destronó en Augusta a Scottie Scheffler, campeón en 2022.

El de Barrika llegó a la cuarta ronda con dos golpes de desventaja respecto a Koepka, pero disputó una vuelta excelente y su tarjeta de 69 golpes le entregó la gloria eterna en el golf. Un hecho que fue seguido en Tiempo de Juego y ampliamente comentado en Herrera en COPE, tal y como puedes escuchar en la sección completa con oyentes de Herrera:

Audio





El aniversario de un ídolo como Seve, 40 años después del segundo Masters del genio de Pedreña, puso a Rahm en modo intratable, contra viento y marea, cuando retomó la aplazada tercera jornada a cuatro golpes de Koepka en la mañana de este domingo. De cara a los últimos 18 hoyos, el desenlace apuntaba a tres bandas: el americano (-11), el de Barrika (-9) y el noruego Viktor Hovland (-8).

El viento fue el último elemento en dar algo de guerra en el recorrido de Georgia (Estados Unidos), además del agua que dejó más pesados y lentos de lo normal los 'greenes'. Tocaba hilar fino y, después de lo visto esta campaña, con Rahm luciéndose en el Sentry Tournament of Champions, The American Express y el Genesis Invitational, el resultado final no puede llamarse sorpresa.

El vasco manejó la ronda decisiva con cabeza, viendo además que Koepka no iba sobrado, y apretó cuando olió la sangre. Rahm se subió al liderato en el sexto hoyo y no descuidó una victoria ilustre, concentrado hasta disfrutar la gloria en el 'green' del 18 en una fecha señalada. Los estadounidenses Phil Mickelson (-8), Jordan Spieth (-7) y Patrick Reed (-7) completaron el 'Top 5'.

Eriz Rahm, su hermano, en Tiempo de Juego: "Probablemente Jon celebre con algún chuletón"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En declaraciones a Tiempo de Juego, su hermano Eriz Rahm reconocía que le ha visto toda la semana "bastante tranquilo, sereno y con opciones de ganar".





"En el golf hay que estar ahí y esperar tu momento", ha señalado Eriz Rahm que reconoce que su hermano seguramente celebre el triunfo "con un buen chuletón", aseguró en los micrófonos de COPE ante una de las hazañas más destacadas de nuestro deporte en lo que va de año. Algo que has podido escuchar en Herrera en COPE con un Carlos Herrera preguntando directamente a sus oyentes.