Carlos Herrera corta el programa por el mensaje que recibe de un importante empresario: "Ataques directos"

Este martes, la empresa Ferrovial anunciaba la decisión de trasladar su sede social a Países Bajos y cotizar también en Estados Unidos. Era su consejo de administración el que explicaba que ha propuesto una fusión entre la matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía, lo que supondrá el traslado del domicilio social hacia los Países Bajos.

La noticia ha generado multitud de reacciones en el ámbito político, tanto en el Gobierno como en la oposición. Como analizaba a primera hora de este jueves, Carlos Herrera, la ejecutiva de Sánchez ha mostrado un "cabreo desmesurado, teatralizado fuera de lugar, que denota nervios ydesconocimiento de lo que iba a pasar, además de pánico a que el ejemplo cunda en otras grandes multinacionales españolas".

Ferrovial se marcha de España, ¿se abre la puerta a que otras empresas hagan lo mismo? Expertos analizan en COPE a qué responde la decisión de la constructora de trasladar su sede social a los Países Bajos Redacción Digital 01 mar 2023 - 14:38

¿Qué supone el cambio de sede de Ferrovial?

La salida de la multinacional ha seguido generando conversación en distintos puntos de 'Herrera en COPE' como la sección en la que escuchamos la opinión de los oyentes del programa. Beatriz, desde Cataluña, le planteaba a Carlos Herrera un interrogante al respecto: "¿No tendrá esta gente que se mueve a un nivel tan altísimo algún tipo de información que nosotros no sepamos? Por ejemplo, que va a ser imposible echar a Pedro Sánchez. Es que es muy raro, si queda nada, ya ha aguantado el tirón, qué raro".

La pregunta dejaba un tanto dubitativo al comunicador, que explicaba que no comparte la postura: "Yo no creo no que sea así. Se va por una cuestión procedimental de estructura de empresa porque le conviene más a la empresa y a sus socios, eso no quiere decir que vaya a retirar sus inversiones en España, ni que vaya a dejar de hacer. Si le contratan aquí, aquí hay una delegación de Ferrovial que va a trabajar y hacer el puente que tenga que hacer".

"Con el traslado de la sede, cada vez que se traiga beneficios de fuera de la Unión Europea, no tendrá que pagar absolutamente nada al fisco holandés, mientras que en España es el 5% por una decisión del Gobierno de Sánchez"

Para completar la explicación, Álvaro Nieto añadía un apunte: "Para que los oyentes lo entiendan fácilmente, Ferrovial, que tiene la mayoría de su negocio fuera de España, cada vez que repatría, digamos beneficios, de sus negocios de fuera hacia España, tiene que pagarle a Hacienda el 5%". Sin embargo, esto cambia fuera de nuestro país: "Eso en el resto de la Unión Europea es 0%, es decir, que con el traslado de la sede a Holanda, a partir de ahora, cada vez que se traiga beneficios de otros países de fuera de la Unión Europea, no tendrá que pagar absolutamente nada al fisco holandés, mientras que en España es el 5% por una decisión del Gobierno de Sánchez de hace dos años".

El mensaje de un empresario a Carlos Herrera

En este punto, para responder a la pregunta de la oyente, Carlos Herrera revelaba, en directo, el mensaje que ha recibido de "un importante empresario español", que dice lo siguiente: "Sin querer entrar ni valorar decisiones internas de empresas, hay que tener en cuenta que se producen ataques directos a los empresarios, hay inestabilidad normativa, estatuto de trabajadores, coste del despido, ERES, salario mínimo profesional para contratos de servicios, una presión fiscal más alta de Europa, pagamos mucho menos por la economía sumergida. Tenemos que ser responsables todos y también quienes tienen el Boletín Oficial del Estado".

?? Miguel Ríos no puede parar de reír por lo que hace Carlos Herrera cuando viaja



???"Somos un poco hipocondríacos" https://t.co/wHRkFtXMA8 — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) March 1, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado