Carlos Herrera no olvida la dura pérdida que le hizo tomar una decisión: "Falleció"

Este viernes entra en vigor la Ley de Bienestar Animal,una nueva normativa que incluye una lista de obligaciones y sanciones de hasta 200.000 euros, además de prohibiciones como dejar sin supervisión a las mascotas, usarlas en espectáculos públicos o someterlas a trabajos excesivos.

Antonio Naranjo ha querido comentar la normativa con Carlos Herrera, pero antes de analizar los detalles, ha preguntado al comunicador si ha tenido alguna mascota. El director y presentador de 'Herrera en COPE' ha contado que sí fue así y ha explicado la decisión que tomó tras este hecho. Escucha su narración en el audio destacado.





Claves de la nueva ley de Bienestar Animal

Con la entrada en vigor este viernes de la ley de bienestar animal, la Policía podrá multar con hasta 10.000 euros a quienes dejen a sus perros en la puerta de un supermercado o cualquier otro establecimiento y queda prohibido, entre otras cosas, emplear collares eléctricos. También estará sujeto a sanciones dejar a un animal en el interior de un vehículo o en condiciones térmicas que puedan atentar contra su vida, así como mantenerlos de forma permanente en una terraza, sótano o balcón, ha informado la Policía Nacional.

- ¿Qué estará prohibido?

El maltrato y abandono de mascotas estará prohibido en España. Por el momento no será obligatorio el curso de tenencia de perros ni el seguro de responsabilidad civil a la espera de un reglamento que no ha podido aprobarse porque el Gobierno está en funciones. La norma prohíbe el sacrificio de animales de compañía en los centros de protección animal y no podrán ser sacrificados por falta de espacio o por motivos económicos.

- ¿Dónde podrán adquirirse perros de compañía?

Las tiendas que comercializan gatos, hurones y perros tendrán que dejar de venderlos, porque solo podrán adquirirse desde un criador; la normativa recoge un plazo transitorio de doce meses a los establecimientos para que se adapten.

- ¿A cuánto ascienden las sanciones?

La ley establece sanciones económicas que van desde los 500 a los 200.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? ¿Cómo afectará la ley de bienestar animal que entra en vigor en septiembre?



?? Un experto explica cómo funciona el nuevo seguro de responsabilidad civil obligatoriohttps://t.co/lKapJuljWC — COPE (@COPE) August 25, 2023





- ¿Qué animales estarán excluidos?

La normativa excluye a los perros de caza y a los de otras actividades profesionales.

- ¿Cuándo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE)?

Hace medio año; el pasado 28 de marzo.

- ¿Qué se considera animal de compañía?

Además de los perros, gatos y hurones, los incluidos en un listado elaborado por Ministerio de Derechos Sociales; asimismo los de producción que hayan sido inscritos por sus titulares como animales de compañía.

- ¿Podrán estar solas las mascotas?

Los animales de compañía no podrán dejarse sin supervisión durante más de tres días consecutivos; en el caso de los perros, el límite de tiempo es menor, no más de veinticuatro horas consecutivas.

- ¿Qué otras obligaciones se exigirán a los dueños?

Identificar a sus mascotas, garantizar servicios sanitarios, recurrir a un profesional de comportamiento de animales cuando existan problemas de convivencia, evitar la reproducción indiscriminada o manejarlos con métodos que no les causen sufrimiento.

?? Los 5 puntos más surrealistas de la nueva Ley de Bienestar Animal



?? ¿Cuánto tiempo puedo dejar al gato solo? ¿Qué hago si tengo un animal prohibido? Desde comités de expertos hasta exámenes para perros



?? Informa @Delgado_LPaco pic.twitter.com/gqSytZ2LSU — COPE (@COPE) February 23, 2023





- ¿Qué especies estarán permitidas en los hogares?

Un listado positivo contendrá las especies domésticas permitidas.

- ¿Qué será motivo de infracción?

Será infracción grave utilizar animales como objeto de recompensa, premio, rifa o promoción, así como su uso como reclamo publicitario sin autorización. Asimismo, el abandono de uno o más animales, la no denuncia de la pérdida o sustracción del animal y dejar de forma permanente perros o gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos.

Se considerará muy grave el adiestramiento y uso de animales para peleas y riñas con otros ejemplares o personas. También la cría, el comercio o la exposición de animales con fines comerciales por personas no autorizadas o la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales.

Los circos dejarán de usar animales silvestres en cautividad en sus espectáculos; dispondrán de un plazo transitorio de seis meses para modificar su actividad y entregar sus ejemplares a centros de recuperación de animales silvestres u otros espacios que garanticen su bienestar.