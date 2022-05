Carlos Herrera interpreta a Nadia Calviño, tras su gesto de ayer: "Que no, que no me hago la foto"

Nadia Calviño protagonizó una curiosa escena al ir a fotografiarse con los responsables de la patronal madrileña que no ha dejado indiferente a nadie. Carlos Herrera, al comienzo del programa, ha comentado el vídeo, que ha corrido como la pólvora en las redes sociales.

Se trata de ese sector supuestamente sensato del gobierno, aunque la vicepresidenta Nadia Calviño tuvo ayer "un ataque de 'zangolotinsmo' adolescente que también movió un poquito la vergüenza ajena", ha comparado Herrera con la rueda de prensa de Margarita Robles para defender el cese de la directora del CNI.

¿Qué ha hecho Calviño?

"Tenía un acto con la patronal madrileña cuando iban a posar en el photocall con otros tres hombres. La ministra, que iba tan tranquila hablando con ellos, pone cara de adolescente asqueadita y dice: 'Ay, ay, ay'. Y se aleja a paso ligero del photocall, dejando a los otros tres con los que se iba a fotografiar, que no entienden nada", ha resumido Carlos Herrera.





La ministra se justificó con un "lo siento, lo teníamos que haber hablado antes". Algo que a Herrera le ha valido para decir: "Y se va así como entre bambalinas en plena edad del pavo. Que no, que no me hago la foto. Que no me hago la foto", ha escenificado el presentador de 'Herrera en COPE'.

¿Por qué Calviño se alejó de las cámaras?

Uno de los tres hombres que estaban listos para fotografiarse con la ministra dijo: "¿Qué ha pasado?". Carlos Herrera ha intentado ponerse en el lugar de los empresarios que vieron cómo la ministra se alejaba: "Lo mismo se pensaron que la ministra había olido algo raro, pues no". Y es que la realidad fue que "Calviño cayó en la cuenta de que la tontería que dijo en su momento, de la que ahora es esclava, no se hace fotos si es la única mujer", en un acto.





"No me dirán ustedes que no es uno de los desprecios más grandes que se pueda hacer a otra persona. Contigo ya no me hago una foto. Tú por ti mismo no eres digno de fotografiarte. Lo mismo esos tres señores se han ganado estar donde están y no eligieron ser varones. Nacieron con un bulto", ha justificado Carlos Herrera.

"La vicepresidenta solo se fotografió cuando colocaron a otra mujer en la escena. En fin, los postureos absurdos, adolescentes de esta banda de cuentistas", ha terminado por resumir Herrera en su análisis de lo ocurrido con la ministra de Economía y vicepresidenta del gobierno.

