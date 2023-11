Este miércoles, el Congreso de los Diputados acoge la sesión de investidura de Pedro Sánchez. La cita llega gracias a un acuerdo entre el PSOE y Junts para sacar adelante una ley de amnistía que ha generado una gran crispación social. "La presión ciudadana no está contemplado que descienda", apuntaba Carlos Herrera a primera hora de la mañana.

Sin embargo, el comunicador llamaba a no acudir a la Cámara Baja a manifestarse durante esta jornada: "Yo les diría a los que tienen la idea de manifestarse en el Congreso, que mejor se queden en otra cosa".

"Está montando Marlaska, un operativo exagerado que no se montó cuando el famoso 'Rodea el Congreso' que sí eran tíos que querían entrar en el Congreso a tomarlo. Un complejo de defensa que lo que merece es que se queden solos allí, policías muertos de asco. Están jugando a dar la impresión de que esto es el Asalto al Capitolio de Donald Trump hace no demasiado", ha reflexionado el director y presentador de 'Herrera en COPE'.

Carlos Herrera llama a no acudir al Congreso durante la investidura de Sánchez



"En ningún caso hay que ir, igual que a las sedes de los partidos"



"Están jugando a dar la impresión de que esto es el Asalto al Capitolio de Trump"





Y ha insistido: "Dejen el Congreso tranquilo. Al Congreso creo que en ningún caso hay que ir, igual que a las sedes de los partidos. Hay muchos momentos para manifestarse porque están buscando la nueva navajita plateada y si no la encuentran se las van a enviar ellos mismos. Si no existe de verdad, al menos que se la inventen, pero no ponérselo excesivamente fácil".

Gran dispositivo de seguridad para la investidura

En el centro operativo, desde el que se coordina este importante dispositivo que va a contar con 1.600 policías nacionales, más los agentes de Policía Municipal de Madrid, que darán apoyo a las Unidades de Intervención -las UIP- de la Policía Nacional, más los policías de paisano, los agentes de información que habrá infiltrados entre quienes se puedan manifestar.

Especial atención al Congreso de los diputados, pero también a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz, el Senado o cualquier arteria central de la capital en la que se pudiera producir una incidencia imprevista, según informa el jefe de Interior de la Cadena COPE, Juan Baño.

El dispositivo es similar a los de partidos de fútbol de alto riesgo, como el que se disputó el pasado 7 de este mes entre el Atlético de Madrid y el Celtic de Glasgow, donde participaron 1.300 efectivos, o los 1.700 que contribuyeron a la seguridad del encuentro el día siguiente entre el Real Madrid y el Sporting de Braga.

Ante la previsión de que las manifestaciones se trasladen mañana al Congreso por la sesión de investidura, ha quedado restringida la circulación de peatones en el tramo de la Carrera de San Jerónimo que da la fachada principal del Congreso, entre la calle Cedaceros y la plaza de Neptuno, así como en la parte trasera del edificio, en el tramo de la calle Zorrilla que discurre entre la calle Cedaceros y el Paseo del Prado