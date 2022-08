Carlos Herrera habla por primera vez de "la muchacha del barrio" de la que se enamoró en su juventud

Los meses de verano son la mejor ocasión para echar la vista atrás y recordar los mejores momentos que nos ha dejado la temporada de 'Herrera en COPE'. En esta ocasión, ponemos el foco en una conversación entre Carlos Herrera y su hijo, Alberto Herrera, en pleno programa.

Carlos Herrera saludaba a su hijo para dar paso a una sección muy especial que hemos podido vivir en 'Herrera en COPE': "Alberto, buenos días. Me alegro mucho de saludarte. ¿Cómo va el calor y las cosas por ahí?", le preguntaba, ante lo que Alberto le ha contestado: "Muy bien. Te he escuchado muy enérgico esta mañana, eh", ha apuntado.

Carlos Herrera le ha confirmado, con cierta sorpresa, que, efectivamente, consideraba que "sí... he dormido bien, he dormido razonablemente", tras lo que el propio Alberto ya le ha introducido el tema que más tarde ha tratado con los oyentes de 'Herrera en COPE' y que ha sacado a la luz algunas de las anécdotas de juventud del mismo Carlos Herrera.

La "muchacha del barrio" de Carlos Herrera

"Oye, ¿cómo se llama el barrio en el que creciste en Mataró?", le ha planteado Alberto a su padre Carlos, quien ha explicado que, realmente él no vivía en un barrio específico de la localidad catalana: "No, el centro, en la Riera", ha detallado Herrera. Y es que Alberto Herrera le ha explicado cómo "hoy vamos a hablar de barrios, de sus cosas, de sus gentes, sus tradiciones, sus comercios, el bar de Manolo", ha enumerado.





Carlos Herrera ha apuntado que él mismo, en realidad, considera que creció "más en el barrio de Gracia, en Barcelona, que era el barrio-barrio", ha apuntado en directo. "Vamos a hacerle una oda al barrio, que la gente nos llame para contarnos su infancia, su primer amor...", continuaba un Alberto Herrera que, en ese momento le ha querido trasladar una pregunta a Carlos Herrera sobre uno de sus primeros amores de la infancia: "Tú le hablabas a una muchacha que escondía un poquito el ojo en el barrio, ¿no?", le ha planteado el joven a su padre.

"Lo metía un poquito", ha corregido Carlos en relación al ojo de la joven. "Lo metía un poquito", ha confirmado Alberto para, acto seguido recibir un matiz de su padre: "Más que meterlo lo sacaba", ha confesado un Carlos Herrera que ha hablado por primera vez de uno de sus amores de juventud en los barrios por los que vivió.

Los barrios de 'Herrera en COPE'

"Tu barrio... Tú eres del barrio de la Alfalfa", le ha recordado Carlos Herrera a su hijo, quien ha ido más allá: "Yo nací en el barrio de la Alfalfa, me crie en el barrio del Museo y luego de adolescente he visitado mucho la Alameda, soy como tú con los equipos de fútbol, no me puedo decidir por uno, ¿sabes?", le ha lanzado una puya a su padre.

En ese momento, Carlos Herrera ha querido parar los pies a Alberto: "No, no, perdona, yo estoy muy decidido por uno", ha aclarado sobre sus sentimientos hacia los equipos de fútbol en España. "Lo que pasa que luego tengo querencias, amistades. El Cádiz, el Málaga...", ha empezado a enumerar, cuando Carmelo Encinas ha planteado: "Para quedar bien con todo el mundo". Mientras, Carlos seguía enumerando equipos: "Tengo el Madrid", momento en el que se han escuchado risas en el estudio, "el Zaragoza...", ha terminado por asumir.

Por su parte, Carmelo Encinas ha desvelado que él mismo es del barrio de Chamartín, en Madrid, de los de toda la vida, confesando que, además, este miércoles 20 de julio es su cumpleaños.

Este momento ya forma parte de lo mejor que nos ha dejado 'Herrera en COPE'. Y, recuerda, que el programa arranca una nueva temporada este 1 de septiembre, con toda la actualidad y el mejor entretenimiento, cada día, de lunes a viernes, a partir de las 6:00 horas.