Alberto Herrera cuenta en COPE el percance que ha sufrido su padre esta Nochebuena

Todavía quedan algunas semanas para que Carlos Herrera arranque la nueva temporada de 'Herrera en COPE'. Por eso, este tiempo de vacaciones es perfecto para recordar algunos de los mejores momentos que nos ha dejado la temporada. Por ejemplo, este, en el que Alberto Herrera explicaba una anécdota que vivieron la pasada Nochebuena.

Millones de españoles celebraron una Nochebuena muy atípica, con miles de personas confinadas por haber dado positivo por coronavirus y otras en cuarentena por contacto estrecho con uno. Otros decidieron no reunirse - al igual que el año pasado - para extremar las precauciones ante el azote de Ómicron. En este sentido, los 'fósforos' de 'Herrera en COPE' contaron cómo vivieron esta Nochebuena tan diferente.

La familia Herrera sí pudo reunirse después de que el año pasado Rocío Crusset tuviera que quedarse en Estados Unidos por la pandemia. Alberto ha contado en los minutos previos a la sección de 'los fósforos' cómo han pasado esa noche tan especial. La cena fue estupenda, y es que si Carlos es el chef la buena comida está asegurada. Y eso que no se pudo encontrar en plena forma por un dolor de estómago. “El síndrome de diógenes en casa está haciendo que cada año vaya cayendo gente. Goyo cayó el día 23 con dolor de barriga, al comerse la butifarra. Debería de haber algo que fuese también “asesino” porque al jefe le dio también un poquito de dolor de barriga y estuvo un poco postrado un rato, pero pasamos una nochebuena muy agradable. Goyo y yo disfrutamos de todo”, contó el hijo de Carlos Herrera.

Goyo González también confirmó que pasaron un muy buen rato, sobre todo en la cocina: “Nosotros sobre todo en la cocina y después hubo una parte de esa reunión familiar que se dedicó a jugar, a las cartas, al trivial, a conversar, hubo musiquita de fondo, nada más, todo bastante tranquilo y sereno”.

Alberto, siguió explicando qué pasó es anoche y añadió lo siguiente en relación con: “Tengo que decir que Goyo, ya que el jefe estaba un poco indispuesto, no le dio tiempo a ver que Goyo hizo unos tacos mexicanos, que fueron los mejores que me he comido nunca”.

DOS HORAS DE VILLANCICOS CON LA AUDIENCIA DE COPE

Unas horas antes de esta cena, Carlos Herrera entró de nuevo en los hogares de toda España para celebrar junto a los oyentes las horas previas a la cena de Nochebuena. Acompañado de sus hijos Rocío y Alberto, el comunicador líder de la radio española disfrutó de dos horas con los mejores villancicos. Desde clásicos en voces tan magníficas como las de Billy Squier, Frank Sinatra O Nat King Cole hasta las versiones más flamencas de la mano de Triana Pura o Manuel Lombo. "Los Herrera les acompañamos con mucho gusto en el tiempo más hermoso del año. La Navidad es un momento particularmente singular. Cada uno lo afronta desde la memoria, desde la felicidad, algunos desde la melancolía o la nostalgia... Pero acompañados por la música, crearemos ambiente", dijo Herrera.

El recital navideño arrancó con Kylie Minogue versionando el famoso "It's the most wonderful time of the Year". Después, llegeron Billy Squier y su "Christmas Is The Time To Say 'I Love You'", Rod Stewart y "Santa Claus is comin' to town" o el "White Christimas" interpretado por Alejandro Fernández junto a la orquesta de Viena.

India Martínez y Salvador Beltrán con "Estrella de Navidad", Jamie Cullum y su "This winter", Manuel Lombo con "Portal de Belén", PJ Morton y el tradicional "All I want for Christmas is you", Michael Bublé con "Holly Jolly Christmas" o Juanlu Montoya con "Llega la Navidad" son otros de los grandes 'hits' del género del villancico que compartieron padre e hijo con los oyentes durante la primera hora.

En esa segunda hora se unió a la reunión familiar Rocío Crusset, que ensalzó las croquetas de su padre y su sopa de puchero. Este año, Rocío sí pudo viajar a España para reunirse con su familia. Algo que no pudo hacer el año anterior por la pandemia. "Yo lo celebré con la familia del Manso, que no son muy navideños", contó Rocío. Pero, ¿quién es El Manso? "El Manso es el muchacho que le habla a mi hermana y cariñosamente le hemos puesto ese mote en la familia", matizaba Alberto. El hijo de Herrera también desveló durante la conversación que a su madre, Mariló Montero, no le gustan los galets, muy típicos en la comida del día de Navidad en Cataluña.

Esta anécdota de Carlos Herrera es uno de los momentos más importantes que nos ha dejado la temporada de 'Herrera en COPE'. Y recuerda, este verano sigue la información y el mejor entretenimiento desde las seis de la mañana en COPE.





