Carlos Herrera aclara su futuro en la radio tras anunciar que se presenta a la presidencia de la RFEF

El comunicador de COPE, Carlos Herrera, he querido confirmar este jueves algo que venía avisando desde hace meses, y es su intención de ser candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, que tendrán lugar el próximo 6 de mayo. Una cita que selló este miércoles el actual presidente de la máxima institución del fútbol, Pedro Rocha, que heredó el puesto de Luis Rubiales después del incidente con el beso a Jenni Hermoso.

Se espera que el propio Rocha y la abogada catalana Eva Parera, sean de entrada capaces de conseguir los 21 avales que necesitan para presentar su candidatura a unas elecciones que celebrará la asamblea de la RFEF en apenas semanas. A ellos se suma ahora el director de Herrera en COPE, que ya venía avisando a través de varios vídeos en redes sociales junto al periodista Roberto Gómez, que su intención era la de presentar una alternativa a la gestión heredada de Rubiales. Y así lo ha confirmado en el propio programa de radio este jueves.

Entrada de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) / EFE









Pero, la pregunta que se están haciendo los más de dos millones de seguidores de Herrera en COPE (según los datos de la última ola del EGM) es: ¿seguirá el almeriense al frente del matinal de radio si gana las elecciones de la RFEF? ¿Qué pasará con 'el líder'?





El futuro de Herrera en la radio si gana las elecciones



Precisamente sobre este tema le preguntaban al comunicador de COPE durante la tertulia del programa, mientras explicaba Herrera que la asamblea de la RFEF “ha apoyado monolíticamente a las administraciones que han llevado a la Federación hasta aquí, ¿puede pasar que cambien de opinión? No es tan sencillo”. En ese momento, el periodista catalán, Salvador Sostres, soltaba la gran duda: “Y nosotros, ¿qué?”









“No, no, yo estoy en la radio”, aclara Carlos Herrera que, explica, el programa de radio concluye a las 13 horas, “y mi responsabilidad se diluye a las 10, hora en la que no ha llegado nunca nadie a la Federación a trabajar todavía”, apunta. “Habrá gente que trabaje a primera hora pero...” “Tampoco será usted el primero, ¿no?”, bromeaba otro tertuliano. En cualquier caso, el director del programa subrayaba que ambos cargos “se pueden compaginar perfectamente”.

Una respuesta que dejaba aliviado a Sostres: “Yo creo que, en este momento, hay una gran parte de españoles que están más tranquilos que hace 2 minutos”, comentaba entre risas. Insiste Herrera en que “la radio es lo primero”: “Hay tiempo para todo en 24 horas, madre mía”. Eso sí, sin dormir o durmiendo poco, matiza el comunicador.

Carlos Herrera confirma oficialmente que se presentará a la presidencia de la RFEF



" Me voy a presentar para limpiar, para regenerar, para que el fútbol sea noticia por lo éxitos y no por los chanchullos"



https://t.co/AEvrj2PeJGpic.twitter.com/lr3bqyb7gl — COPE (@COPE) April 4, 2024









“Creo que sí vale la pena”



Así, el director del programa explicaba este jueves en un discurso los motivos para presentarse a la Federación: “El fútbol somos nosotros, y nosotros somos el fútbol. Y hay que conseguir que se parezca a ustedes. Y ese partido, si no lo amañan los árbitros, tiene que ganarlo alguien distinto a todos los que nos estamos refiriendo”. Herrera asegura que se ha preguntado a sí mismo muchas veces si valía o no valía la pena el presentarse a la RFEF: “La verdad, les tengo que confesar, con el corazón en la mano, que creo que sí vale la pena. Es decir, que me voy a presentar para limpiar, para regenerar, para que el futuro del fútbol sea noticia por sus éxitos y no por los chanchullos”.

La intención del almeriense es, subraya, crear “una creación de transparencia y buen gobierno nada más llegar a la RFEF que desempolve todos los asuntos pendientes". Carlos Herrera, por último, ha lanzado una petición. Le ha pedido sus avales a los asambleístas y su confianza con la seguridad de que no les defraudará.