Carlos Herrera confirma oficialmente que se presentará a la presidencia de la RFEF

Este jueves, Carlos Herrera, durante su monólogo, ha confirmado oficialmente que se presentará para optar a la presidencia de la RFEF y se ha pronunciado sobre lo que haría si finalmente resulta elegido. ¿Quieres saber de qué se trata y qué medidas pondría en marcha? Descúbrelo en el audio que tienes disponible aquí.

Audio

El primer sonido del día de Carlos Herrera: las elecciones en la Federación y el regreso de Rubiales Carlos Herrera repasa los principales titulares que marcarán la actualidad de este jueves 4 de abril de 2024 Redacción Herrera en COPE 04 abr 2024 - 06:31





Antes que nada, Herrera ha reivindicado que "el fútbol no puede ser parte de esa burbuja donde aparecen Ábalos, Armengoles y compañía. El fútbol es, bien gestionado, una invitación a la felicidad de la gente normal. Que puede cambiar de fe, de pareja, pero normalmente nunca cambia de equipo".

"El fútbol somos nosotros, y nosotros somos el fútbol. Y hay que conseguir que se parezca a ustedes. Y ese partido, si no lo amañan los árbitros, tiene que ganarlo alguien distinto a todos los que nos estamos refiriendo".

El comunicador indica que se ha preguntado muchas veces si valía o no valía la pena el presentarse a la RFEF.

"Y la verdad, les tengo que confesar, con el corazón en la mano, que creo que sí vale la pena. Es decir, que me voy a presentar para limpiar, para regenerar, para que el futuro del fútbol sea noticia por sus éxitos y no por los chanchullos. Mi intención es crear una creación de transparencia y buen gobierno nada más llegar a la RFEF que desempolve todos los asuntos pendientes".

Carlos Herrera, por último, ha lanzado una petición. Le ha pedido sus avales a los asambleístas y su confianza con la seguridad de que no les defraudará.

La reflexión al completo de Carlos Herrera sobre la situación de la RFEF

El director de 'Herrera en COPE' ha recordado que "las portadas y las informaciones de todos los medios tienen un protagonista indiscutible. Que le ha robado el primer plano a Koldo y a muchos más. Es Luis Rubiales. El que fuera presidente de la RFEF". A continuación, tienes las palabras de Carlos Herrera al completo. También puedes escucharlo aquí.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Rubiales es noticia por muchos detalles sobre sus tejemanejes en la Federación. Los investigadores creen que hizo un entramado en el que cobró por tomar decisiones al frente de la RFEF.

El valido del señor Rubiales que es el señor Pedro Rocha, ha convocado elecciones por fin a la Federación el 6 de mayo y ha presentado la renuncia de su cargo actual para poder presentarse a las elecciones. Paso que no ha anunciado. Si no le inhabilitan, él tomará esa decisión. Rocha es puro Rubialismo".





Rocha aprobó dos desembolsos por valor de 400.000 euros. De todos los chanchullos de la Federación, Miguel Galán está precisamente porque el tribunal de la administración deportiva suspenda esas elecciones porque los medios de la asamblea no están completos. Es decir, queda lo de siempre. El núcleo duro en el que se ha sustentado todo esto Rubialismo.

Miren, yo no tengo nada en contra de Rocha. Y en principio tiene todos mis respetos y la presunción de la inocencia que le compete. Pero es inaceptable perpetuarse en el cargo mientras, oiga, los órganos de gestión, la vicepresidencia, el máximo responsable de asuntos económicos está involucrado en la información que vamos conociendo... a expensas de conocer la causa judicial que investiga un juzgado en Majadahonda, Madrid.





En esa causa, hay indicios racionales de criminalidad contra Rubiales y su gente con cargo en la RFEF. Presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal. Está en la investigación. Y esta imputación alcanza, además, a otras personas. No sabemos si alcanzará a Rocha. Pero bueno, porque además sabe de su presunción de inocencia.

No puede haber ni un día más... por supuesto, no atribuyo la comisión de ningún ilícito penal. Ni ahora, ni en ningún momento. El que imputa es la jurisdicción penal. Que a la vista de todo lo que se va sabiendo no sería de extrañar. Pero evidencia que directivos responsables de garantizar la máxima transparencia, quedan señalados como no idóneos.

El descuido de observancia de normas de control, los que intervinieron, consintieron, no impidieron o taparon conductas indecorosas... No pueden perpetuarse.

Lo impiden varias cosas: las normas de un elemental modelo formal y estricto corporativo y el sistema de compliance. Que es el estudio o la forma de velar por el estricto cumplimiento de la legalidad.

Esto es lo que decía el comunicador sobre su candidatura hace unos meses

El pasado 6 de febrero, Carlos Herrera aseguró en 'Herrera en COPE' que se presentaría a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (la RFEF). El comunicador explicó a sus colaboradores cómo estaba trabajando en esa candidatura.

"La candidatura de un servidor está ya anunciada, y les iremos dando detalles debidamente", indicó en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Carlos Herrera, en numerosas ocasiones, ha asegurado que, de resultar elegido presidente, tendrá por principal objetivo 'limpiar de corrupción' la RFEF.

En 'Poniendo las Calles', con 'El Pulpo', también habló sobre esta cuestión. En concreto, el comentario que realizó respecto a su candidatura venía tras una charla que mantenía con el director de 'Poniendo las Calles' sobre un concierto de Springsteen en Madrid. 'El Pulpo' aseguraba que iba a asistir con su pareja. E invitaba a Herrera a acudir con él. "En junio vamos a ir. Te podrías apuntar", decía.

"Anda que en junio no tengo yo...", le dejaba caer Carlos Herrera. "Tengo junio yo como para ir a conciertos".

A continuación, y al descubrir que era a mediados de junio, Herrera agregó: "A lo mejor ando por ahí. El lunes 17 ha empezado la Eurocopa. España juega el 15 con Alemania. Seguramente haré el programa desde Alemania. Bueno, ya veremos", dejó caer el director de 'Herrera en COPE'.



Audio





Más allá de estas palabras de Herrera respecto a su candidatura, lo último que sabemos sobre la situación de la RFEF es que la Comisión Gestora del organismo aprobaba por unanimidad la convocatoria de elecciones a la presidencia, para finalizar la legislatura 2020-2024 y el mandato de Luis Rubiales, para el próximo 6 mayo. Un asunto del que, por cierto, Herrera ha comentado también este jueves a primera hora y que puedes escuchar aquí.





Audio





"¿Pero qué va a hacer Pedro Rocha, que es la continuación de Rubiales? Es buena pregunta. ¿Ha dimitido como presidente de la Gestora tras la convocatoria de elecciones? Eso lo hace para poder presentarse a Copa o para poder presentar su candidatura".

"Pero todo el mundo da por hecho que, a pesar de formar parte del organigrama de Rubiales, su intención es presentarse. Todavía no lo ha hecho oficial porque depende que el club, el tribunal, la autoridad deportiva decida si lo inhabilitado no lo inhabilita y a la espera de si hay elecciones el 6 de mayo, si a esas elecciones se puede presentar Rocha o no", concluía sus palabras sobre este asunto.