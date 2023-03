Carlos Herrera abre en directo el paquete que le hace llegar un buen amigo: "Nos ponemos fuertecitos"

La radio es uno de los pocos medios que a día de hoy sigue dando sorpresas gracias a su espontaneidad. En el caso de Carlos Herrera más si cabe, ya que con su estilo inconfundible hemos podido escuchar este jueves cómo abría un paquete en directo que un buen amigo le había hecho llegar. Tanto es así que ha decidido compartir el contenido de este regalo con el resto de colaboradores de Herrera en COPE. Si quieres saber qué ha recibido Carlos Herrera en pleno programa, puedes escuchar el siguiente audio:

Audio





Radio Carlitos, un espacio de sorpresas

Todo esto ha ocurrido nada más comenzar Radio Carlitos el espacio musical donde están "las yemas de los dedos más selectas", según el mismo Carlos Herrera, seleccionan música de todo el mundo y cualquier época. Fernando Salaverri ha querido recordar un tema de folk. Un género que a Europa llegó más tarde. En España hubo algunos exponentes relevantes como Aute o Patxi Andión.

Aun así, Salaverri ha querido destacar la figura del cantante norteamericano Harry Chapin, quien falleció en un accidente de tráfico, pero que se preocupó por la vida de los más desfavorecidos. Puedes escuchar la sección completa de Radio Carlitos en el siguiente audio:

Audio





María José Navarro, en su turno de selección musical, ha querido venirse a una época más reciente: "Voy a poner a Rosalía", tras lo que hemos podido escuchar la nueva versión de un auténtico clásico de la canción en español interpretado por la catalana en el marco del festival del Lollapalooza, celebrado en Argentina.

Como podemos escuchar en la sección completa, Goyo ha traído algo "primaveral", un poco de "música latina". Lo que en su momento, en los 80 se llamó el "boom de los jóvenes flamencos". Recomendado directamente por Antonio Carmona, Goyo ha querido poner algo nuevo de Montoya y Carmona: Me quito el sombrero.

Alberto Herrera ha querido poner la canción de "una mujer de la que no se habla tanto": Ruth Brown y su poderosa voz interpretando un conocido 'Sweet Baby of Mine'. Por su parte, Carlos Herrera ha recordado un día en el que jugaba al Scattergories y cómo le admitieron el nombre de un grupo que le marcó en su juventud. "Yo no puedo ni mentir, ni hacer trampas", se ha defendido entre risas del resto de contertulios.

Otros paquetes que Carlos Herrera ha recibido

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carlos Herrera hizo la mili a finales de los 70, un momento que recordaba en Herrera en COPE con motivo de un paquete muy especial que acababa de recibir. El comunicador confesaba a los oyentes estar "encantando" porque le había llegado una caja llena de recuerdos de un compañero de promoción.





"Hay aquí un montón de recuerdos que un compañero de promoción, Francisco Navarro Prieto, me envía desde Villarrubia, en Córdoba, del Regimiento de ferrocarriles", explicaba el comunicador. En dicho paquete ha descubierto desde algunas insignias, hasta una imagen de él mismo uniformado, pasando por una gorra realmente especial.

Herrera confesaba que hizo el servicio militar en ferrocarriles, por lo que iban de azul. "Me ha mandado hasta la gorra de chocho", añadía, sorprendiendo a todos los presentes con ese nombre tan peculiar. Ante las dudas suscitadas, el comunicador explicaba cómo es la gorra en cuestión: "Es alargada, la gorrilla que va en la cabeza con el galón de Cabo Primero. Cuando abres la gorra tiene forma de altramuz".