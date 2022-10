Carlos Herrera desvela a qué competidores escucha "a escondidas"

Este viernes, Antonio Naranjo ha querido trasladarle a Carlos Herrera una pregunta muy directa a la vez que comprometida: "Déjame que te haga la preguntita", ha apuntado como tantas otras veces, esta vez "de Lucía desde Galicia", la cual ha querido saber: "Oye Herrera, ¿a quién escuchas tú a escondidas?", algo sobre lo que el director del programa se ha tenido que mojar y ha señalado a quién de la competencia le gusta escuchar.

¿A qué competidores escucha Carlos Herrera?

En el siguiente audio puedes escuchar cómo Herrera desvela qué otros competidores radiofónicos son a los que él mismo sigue:

Audio





"Yo escucho a todos", así de contundente se ha mostrado. Y es que el que es el líder del 'prime time' radiofónico en España trata de conocer los distintos enfoques que se dan de los temas de la actualidad en las distintas emisoras que existen en nuestro país. "Procuro, a ver, yo procuro comer todas las tardes", ha confesado, para terminar por detallar su rutina: "Pero cuando salgo a caminar me gusta ver qué han hecho mis adversarios, mis competidores, pues para aprender de ellos, para saber por dónde han orientado las cosas", ha explicado.

Para Carlos Herrera es importante a lo largo de su día dedicar ese breve espacio de tiempo para comprender "de qué no me he dado cuenta yo, que sí se haya dado cuenta otro, en fin. Todas esas cosas", ha contado en directo en 'Herrera en COPE'.

"Escucho básicamente a todos, al menos en diez minutitos de cada uno, y es muy entretenido ir por la calle de repente escuchando cómo ha entrado la SER, cómo ha entrado Onda Cero, cómo ha entrado Radio Nacional, esRadio, esto o lo otro, lo de más allá, bueno. Siempre se aprende", ha argumentado un Herrera que, por encima de todo, es amante del medio en el que trabaja, la radio y atiende con atención a lo que desde todas partes se dice con el objetivo de mejorar cada día un programa líder como es 'Herrera en COPE' durante el 'prime time'.

Cómo escuchar la radio en Internet

Álvaro Nieto, periodista y colaborador de 'Herrera en COPE' ha coincidido con el planteamiento que ha esgrimido Herrera: "Además, ahora es muy fácil con esto de los pódcast y los teléfonos, se puede escuchar la radio en cualquier momento y ponerse al día en cualquier momento", ha destacado poniendo el valor los avances tecnológicos que provocan que en lugares como COPE.es se pueda escuchar toda la programación al completo de lo que se emite en la antena de la radio.

Como ha terminado por resumir Antonio Jiménez, "te pones al día en cualquier momento", algo que hoy en día es más fácil que nunca.