Carlos Herrera desvela por qué dejó de ser del Barça: "Tú eras muy culé"

El Clásico ha dejado graves secuelas en muchos aficionados al fútbol. Carlos Herrera, de quien se conoce su afición por el Real Betis Balompié, pudo asistir al encuentro y sus compañeros de tertulia le han reprochado su poca querencia por el equipo que terminó por imponerse 3-1 al Fútbol Club Barcelona. Lo que no esperaban muchos es que Herrera explicase que en su juventud era culé.

El joven Carlos Herrera, un culé convencido

"A ver Herrera, acláranos esto, ¿estás contra los dos?", le ha preguntado Antonio Naranjo tras escuchar los comentarios de los oyentes tras el partido del Bernabéu. Herrera ha asegurado que él no tiene "ningún rencor contra el Barça. No, ni mucho menos. Yo no le deseo nada malo al Barça. No soy del Barça, pero no le deseo nada malo al Barça", ha querido señalar.

El director del programa ha añadido que "tampoco lo deseo nada esencialmente contradictorio al Real Madrid. No soy del Real Madrid, no soy de ninguno de los dos equipos. Yo asistí ayer como un aficionado", se ha excusado, tras lo que Ignacio Camacho le ha planteado: "pero tú eras muy culé".





Y es cierto. Carlos Herrera, quien vivió en Cataluña en su juventud, ha confesado el afecto que sentía en aquellos años por el club de la ciudad condal: "Yo tuve una infancia culé, una adolescencia culé, además de bética", eso sí, el Betis siempre presente. Antonio San José le ha indicado que esta circunstancia se daba "porque vivías allí", lo que Herrera ha confirmado: "Claro".

¿Cuándo dejó Herrera de ser culé?

El director de 'Herrera en COPE' ha recordado cómo era el Fútbol Club Barcelona que él conoció: "El club era un club que no estaba al servicio de las causas innobles de la política. Que es lo que han hecho con el Barça los Laporta y compañía", ha criticado. "Núñez se resistió bastante y después Gaspart también se resistió bastante en poner el Barça al servicio de los 'procés' y de todas estas idioteces históricas. ¿Qué han conseguido? Que el Barça sea un fiel reflejo de la decadencia de Cataluña", ha terminado por señalar.

"Eso es lo que han conseguido. Nada más. Y ya se vio. Y sí que ha hablado cuando el Barça le ha metido cuatro al Madrid o seis. Sí, claro, de más de hecho, claro, para que luego entonces hablen los del Madrid, y usted por qué dice que tal y cual...", ha comentado sobre la situación actual que atraviesa el club.

Fernando Jáuregui se ha puesto irónico: "Dudar de tu objetividad en temas futbolísticos, es intolerable, ¿cómo es posible?", a lo que Camacho ha querido recordar que "hay una película, una película argentina, 'El secreto de sus ojos', que tiene una frase inmortal de un personaje, dice: uno puede cambiar de país, de estado, de pareja, de trabajo o incluso hasta de religión. Pero no se puede cambiar de equipo de fútbol. Es una pasión que a la que no se puede renunciar".

Los vínculos de Herrera con el Videoton húngaro

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Antonio Naranjo ha querido "recordar que si el Real Madrid juega contra el Videoton húngaro, Herrera va con el Videoton porque tiene una prima lejana", a lo que el aludido ha negado: "No, lo que pasa es que aquí, esto de que tenga que ser obligatorio ser del Madrid es una cosa que a mí no me convence". Naranjo ha insistido: "Y además con esos lazos tan férreos que tienes con el Videoton...".

Carlos Herrera ha querido dejar clara una cosa: "Oye, yo soy amigo del presidente del Madrid, y muy amigo y le quiero mucho y le deseo siempre lo mejor. Y mis grandes amigos son madridistas y en el Madrid me han tratado siempre como caballeros, como caballeros", una circunstancia que no le ha ocurrido "en otros clubs y, en cambio, en el Real Madrid sí. Ahora, eso no quiere decir que yo tenga que ser del Madrid", ha insistido.

"¿O es que no se puede ser del equipo que juega contra el Madrid, dentro de España? Fuera de España, no. Yo siempre deseo que gane el Real Madrid. Lo que pasa que hay lazos fraternales que me unen a determinados equipos, nada más", ha terminado por explicar un Carlos Herrera que, de momento, es del Betis.