El motivo por el que John Lennon enfureció a la madre de Joan Gaspart: "Estos pantalones no son tuyos"

Muchos recordarán a Joan Gaspart como el presidente del FC Barcelona que compitió contra el Florentino Pérez de los Galácticos. Y quizá solo sean algunos los que conozcan su faceta como exitoso empresario del mundo de la hostelería. Lo que muchos desconocerán con seguridad es el vínculo que une al empresario catalán con la banda más conocida de todos los tiempos: 'The Beatles'.

La profecía fallida de Gaspart con los 'Beatles'

Este jueves se ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' Joan Gaspart, quien ha querido compartir algunas de sus anécdotas más personales con la banda de Liverpool, ciudad en la que él mismo vivía: "Donde ellos empezaron, no todos, Ringo vino después", ha recordado sobre el mítico establecimiento en el que la todavía incompleta banda daba sus primeras actuaciones ante un reducido público.

"Era una tradición al salir del trabajo tomar una cerveza y unos cacahuetes con un amigo y siempre me llevaba a 'The Cav' y vi a los 'Beatles' por primera vez. Cuando acababan de actuar siempre se sentaban con nosotros y yo les vaticiné que serían un fracaso", ha confesado un Joan Gaspart que no ha podido contener la risa: "Les dije que eran muy ruidosos y después me lo recordaron. Cuando me despedí de ellos les dije que mi padre tenía un hotel en Barcelona y que si algún día venían de vacaciones, que viniesen, que mi padre estaría encantando de tenerlos", ha recordado en 'Herrera en COPE', con Alberto Herrera.

La llegada de los 'Beatles' a Barcelona

Para sorpresa de un joven Joan Gaspart, aquella banda "ruidosa" con la que había hecho amistad en Liverpool se convirtió en un fenómeno de masas hasta el punto de llegar a Barcelona para dar un concierto en La Monumental: "Me llamaron a través de su representante. Tenemos que ir al hotel de Juan Gaspart, que nos lo dejó dicho", ha recordado que dijeron los jóvenes cantantes. Una vez se volvieron a encontrar, Gaspart asegura que no tuvieron en cuenta su negativa profecía sobre su carrera musical: "No me echaron en cara, pero Paul me dijo, tú tienes una gran visión de la música, pobre del desgraciado que le digas que triunfara en la vida cantando, porque fracasará seguro", ironizó en aquel momento.

John Lennon, los pantalones de Joan Gaspart y una madre enfadada

Entre las anécdotas que Gaspart ha contado en conversación con Alberto Herrera, ha destacado la vez en la que John Lennon acabó vestido de una forma de lo más peculiar: "Él tenía una manía tremenda a la línea de los pantalones. A los cantantes les gustaba que fuesen muy vistas, antes de salir a escena, que yo estaba con ellos, detectó que mi pantalón estaba más planchado y con la línea más clara que el suyo. Nos intercambiamos los pantalones. Él actuó en La Monumental con los míos y yo me quedé con los suyos", ha relatado.

El problema se lo encontró Gaspart cuando volvió a casa: "Vuelvo a casa y mi madre al día siguiente me echó una bronca... ¿Dónde has estado por la noche? Estos pantalones no son tuyos. Parece mentira", le espetó su madre en aquellos años 60. "Le quise explicar la historia, no se lo creyó. No sé si al final de su vida...", tras lo que ha reconocido que su madre siempre le decía: "Tú te fuiste de juerga por ahí".

Alberto Herrera le ha querido preguntar a Joan Gasparte, precisamente por el paradero de esos pantalones de John Lennon que llevó puestos hasta su casa y que hoy tendrían un valor incalculable: "No sé si los quemó, los cortó o los tiró a la papelera", ha confesado el catalán sobre lo que podría haber hecho su madre con ellos: "Le pregunté cuando estaba más tranquila y me dijo, ya no están los pantalones, olvídate de los pantalones", ha reconocido un Joan Gaspart que ha contado en 'Herrera en COPE' cómo años después siguió manteniendo el contacto con Paul, uno de aquellos "ruidos" cantantes que conoció en un pequeño bar de Liverpool.