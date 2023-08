Carlos Herrera desvela el alimento que le parece "repugnante", entre lo mejor de Herrera en COPE

El comunicador Carlos Herrera, además de su pasión por la radio, también siente lo mismo por la gastronomía. Algo que demostró en el programa de Bertín Osborne. "Presumo de cocinar con mucha solvencia y de sacar partido a lo poco que haya", comenzó diciendo también al respecto en una entrevista para 'Tapas Magazine'.Así, demostró su pasión por los fogones.

Y es que las personas quede verdad saben cocinar, lo hacen como lo hacían nuestras abuelas, quienes con los pocos ingredientes que tenían, realizaban comidas insospechadamente buenas, hasta el punto de convertirse algunas de sus recetas en los platos favoritos de sus hijos y nietos. No por nada la cocina de las abuelas es la favorita de muchos de nosotros.

Pero, en esta entrevista, Herrera reveló cuál es el alimento que no puede ver ni en pintura porque le parece "repugnante". En la entrevista reconoció que no soporta mucho los lácteos y sus derivados, aunque en las recetas en las que es necesario usar leche "tiene que ser poca o desnatada".

Pero lo que no puede soportar, para nada, en especial si tiene olor, es el queso. "Sé que el queso culturalmente es una potencia, y a la gente le gusta mucho, pero yo no puedo. Si no huele, puedo tenerlo cerca; si huele, me tengo que ir a otra habitación", explica Herrera.

Tortilla con o sin cebolla

Hablando de comida. Hay un plato de la gastronomía española que en muchas ocasiones genera debate o peleas cada vez que se hace cierta pregunta: la tortilla de patatas. Se trata de uno de los platos estrella de nuestra cocina, hasta el punto de que, al menos en nuestro país, se venden sartenes especiales para poder cocinarlas y darles la vuelta sin necesidad de usar un plato grande.

La pregunta que divide a los españoles, generando tensiones, es si queremos la tortilla con o sin cebolla. De hecho, tan fuerte es el debate que el propio Carlos Herrera ha llegado a pronunciarse al respecto. El comunicador ha dicho que no entiende el debate, "porque está buena de las dos maneras". Puedes escuchar la conversación completa en el siguiente audio.

"Eso no te lo he enseñado yo"

Continuando con la tortilla española. Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', respondió hace unos meses al reto de Goyo González, explicando en antena cómo elabora su admirada tortilla de patatas. ¡Deliciosa! Su secreto está en confitar la patata hasta acabar "tostándola". Sin embargo, su hijo ha comentado que la tortilla debe ser "con cebolla siempre". A lo que el comunicador no ha dudado en responder: "Perdona hijo, eso no te lo he enseñado yo". Escucha la receta de tortilla de patatas de Herrera en el enlace del siguiente vídeo.

