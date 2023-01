Carlos Herrera le dedica esta canción a la joven de la Complutense que increpó a Ayuso: "Te entiendo tanto..."

Este martes, la Universidad Complutense de Madrid celebraba un acto con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. En el mismo se hace entrega de una serie de reconocimientos como 'alumnos ilustres' a antiguos alumnos de la facultad de Ciencias de la Información y se recompensa también el esfuerzo de los alumnos que más han destacado entre los que aún están en sus aulas.

Sin embargo, el acto se vio ensombrecido por un escrache contra Isabel Díaz Ayuso. Durante el acto se vivieron momentos de tensión, tanto dentro como fuera del salón de actos. En el interior, fue destacado el discurso de Elisa María Lozano, la alumna de la Complutense con el expediente más alto de su promoción.

Elisa aprovechó sus micrófonos delante del micrófono para elogiar a compañeros y profesores, pero lo más notable fueron sus críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, con un elevado tono. Unas palabras que Carlos Herrera ha analizado a primera hora de este miércoles con todo lujo de detalles, incluso el comunicador le ha dedicado una canción a la estudiante.





La canción de Carlos Herrera a la joven que increpó a Ayuso

"Allí emergió la futura nueva estrella de Podemos", comenzaba el comunicador, al tiempo que comenzaba a sonar una melodía de fondo. "Se llama Elisa, esta va a ser seguramente algún día reportera de La Sexta porque ha estudiado periodismo. Le dieron la palabra porque es la que mejor nota tiene de su promoción, lo cual te da una idea de cómo es la promoción. Se supone que era la mejor en expresión, una gran futura profesional que no era capaz de hilar un discurso coherente. No estaba ducha en oratoria, ahora en rencor...", eran sus palabras, antes de dar paso a un fragmento del discurso de la joven.

En este punto, ponía el foco en la canción. "Este suave 'Para Elisa' de Beethoven es lo mejor para ilustrar su verbo", aseguraba Carlos Herrera dando paso a Elisa. "Y hoy es un día de luto. Coged el teléfono que tenéis ahí, meteros en Twitter y leed la mierda de comentarios que están poniendo de vuestra presidenta. Y no rompo esto porque creo que es ilegal. Yo le doy gracias a mi madre, que está ahí, porque me ha dado criterio. Y ella es ilustre porque yo no he tenido una figura paterna. Ayuso pepera, los ilustres están fuera", se podía escuchar como una parte del discurso de la joven.

Al terminar, en un tono sosegado, en armonía con la melodía de la canción, pronunciaba las siguientes palabras: "Te entiendo tanto Elisa, yo tampoco tuve figura paterna, bueno a mí me duró hasta los 10 años, pero entiendo claro, se nota tanto esa ausencia que luego eso nos lleva a hablar como hablamos. Tienes un gran futuro en el periodismo, te espero con los brazos abiertos. Te esperamos en el periodismo porque le vas a dar grandes glorias al futuro de esta noble profesión".