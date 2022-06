Carlos Herrera interrumpe su Camino de Santiago para mandar este chiste: "Soy Antonio..."

Carlos Herrera se encuentra enfrascado en realizar el Camino de Santiago siguiendo la ruta del Padre Sarmiento. Una ruta que estamos pudiendo seguir a través de la antena de COPE, en especial cada mañana desde el programa 'Herrera en COPE', donde los contertulios del programa reciben casi a diario las actualizaciones del líder del prime time de la radio en su largo peregrinar de este verano.

Carlos Herrera encuentra tiempo para mandar un chiste a Jon Uriarte

Jon Uriarte, como cada día en 'Herrera en COPE' trae lo mejor del humor en formato de chiste. Normalmente, aprovecha los mejores chistes de afamados monologuistas y humoristas en España, lo que no suele ocurrir es que, el propio Carlos Herrera le mande un chiste, interrumpiendo así su peregrinaje en el Camino de Santiago para que lo reproduzca en directo en el programa. Un chiste que puedes escuchar en el siguiente audio:

Como hemos podido escuchar en el audio anterior, el chiste que ha mandado Carlos Herrera ha terminado por dejar de piedra al resto de colaboradores que no han podido contener la risa. Aun así, tras este momento, el director y presentador de 'Herrera en COPE' ha detallado cómo está avanzando su Camino de Santiago, ya en tierras gallegas y que se está pudiendo seguir cada día, en directo en el programa.

Carlos Herrera no da crédito a la sorpresa que recibe en pleno Camino de Santiago

Hace justo una semana, el director y presentador de 'Herrera en COPE' comenzaba su particular Camino de Santiago y lo hacía de una manera muy especial a la vez que inesperada. Con un "bueno, chicos, que lo paséis bien", se despedía de sus colaboradores en Sevilla, más concretamente desde la azotea del Hotel Querencia de la ciudad, desde donde retransmitió los resultados de las elecciones andaluzas. El que es embajador de honor de esta ruta, al igual que otros nombres como el Rey Emérito o Mariano Rajoy, comenzaba así su particular andadura en la que ya ha recorrido lugares como Tierra de Campos, Sahagún y otros llegando hace tan solo unos días a Galicia, la tierra del apóstol, lugar donde ha tenido que enfrentarse a algunos obstáculos como, por ejemplo, la lluvia.

Los últimos pasos que ha dado el comunicador líder del prime time de la radio le llevaron a Sansenxo y O Grove, dos encuadres que "te dejan parajes absolutamente fascinantes". Era ahí cuando Carlos Herrera comentaba la temperatura tan agradable que le estaba acompañando, además de acordarse de los "hobbits", personas que según contaba aún no habían aparecido y de las que se preguntaba "dónde estarán".

Herrera, sorprendido: "¿Qué está ocurriendo?"

Era con el amanecer y con la isla de La Toja al fondo, cuando nuestro comunicador oía diferentes rumores y voces, lo que le llevaba a preguntarse "¿qué está ocurriendo?" para que acto seguido los famosos "hobbits" comenzaran a subir las escaleras al ritmo del famoso "No puedo vivir sin ti", eso sí, cambiando parte de la letra por "Herrera" y se unieran así al recorrido del Camino de Santiago con él.





No obstante, el presentador, aún sorprendido, les preguntaba que dónde estaban y añadía "¿no eráis tres?" Y es que, al parecer, "el otro se incorporará mañana, está de servicios propios, malito". Dos hobbits que han conseguido unirse a la aventura y que "no han salido de los bosques, sino de las playas" debido a que ya "somos acuáticos", finalizaban.

Herrera, sin palabras por lo que se encuentra en el Camino de Santiago: "Aconsejo apartarse un poco"

Si algo está claro es que las anécdotas que nos deja Carlos Herrera en sus viajes son cuanto menos divertidas. Esta misma semana llegaba a Tierra de Campos, una comarca que pasa por las provincias castellanoleonesas de Palencia, Valladolid, Zamora y León y que cuenta con una gran belleza. Y es que el paisaje cerealista de Castilla "es el brote del románico más singular e importante", destacaba el director de 'Herrera en COPE'.





Es por ello por lo que el presentador aconsejaba apartarse para conseguir llegar hasta Támara, "un municipio que no se pueden perder" para "postrarse ante la belleza que uno allí tiene a su alcance", además de Villasirga y muchas otras poblaciones tan elegantes que pisará a lo largo de su recorrido y que, como no podía ser de otra manera, mostrará en su diario particular como peregrino en el famoso Camino de Santiago.