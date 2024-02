Carlos Herrera confiesa la costumbre que tiene cada día antes de ir a la radio en Sevilla: “Todos los años”

Carlos Herrera ha contado en 'Herrera en COPE' cuál es la rutina que sigue a rajatabla de camino al trabajo para que el día le vaya estupendamente bien. ¿Quieres saber de qué se trata? Descúbrelo en el audio que tienes disponible aquí.

En concreto, ha explicado que cuando pasa por una calle de Sevilla, de camino a la radio, tiene que "dar coordinado con los pasos, una serie de golpes con los nudillos entre baldosa y baldosa".





Además, tiene que coincidir su paso con el golpe del nudillo para que "haya quince pasos de las quince baldosas que hay. Eso es lo que hago todos los años en la calle Harinas".

Pero es que su manía no acaba aquí porque el comunicador indica que cuando llega a la plaza Nueva y pasa por el escudo que hay ahí del Betis, saluda a su amigo Gregorio Conejo (ex directivo del club), ya fallecido. "Siempre le digo alguna cosa del día, 'hay que ver lo que está cayendo hoy' o 'cómo está Israel, Gregor'".

¿Qué otra costumbre tiene Carlos Herrera?

El comunicador, más allá de esta anécdota, también contó a sus oyentes otra costumbre que tiene. Esta vez, le ocurre cada vez que llega a la habitación de un hotel.

El comunicador indica que se fija si el baño tiene (o no tiene) albornoz. También explicó que se suele fijar en la ducha, algo que secundaba Navarro. Otros, simplemente, no tienen esa manía y se fijan en cosas en las que nadie más nos fijamos.

"Y todo se soluciona con el cartel de no molestar" explicó Carlos Herrera haciendo referencia a ciertas rutinas que sigue cuando duerme en una habitación de hotel, con la aprobación de todos sus colaboradores.





Eso sí, apuntaba que en nuestro país tenemos muchísima suerte porque los hoteles son "extraordinariamente competitivos. Los hay de todas las gamas de precios", indicó el comunicador y director de Herrera en COPE.

Como explicaban muchos de los colaboradores de Carlos Herrera, la mayor parte de ellos se fijan en los baños cada vez que llegan a un hotel o a un apartamento turístico. ¿La razón? Comprobar, de primera mano, si están limpios o no. "Yo me fijo si en el baño está limpio o no" indicó María José Navarro.

Descubre algunos de los amuletos/rutinas que siguen nuestros 'fósforos' para atraer la suerte

Has descubierto la manía que tiene Carlos Herrera de camino a su cita con los oyentes. Pero es que, también sabes ahora qué es lo primero que mira el comunicador cuando llega a una habitación de hotel. Por eso, ahora nos preguntamos: ¿Qué manía tienen nuestros fósforos? ¿Llevan algún tipo de amuleto consigo?

Juan arrancó su intervención en 'Herrera en COPE' indicando que es de un pueblo de Murcia. Y a mucho orgullo. "En el viaje que hice a Tierra Santa, cuando entré en el santuario de la tumba de Cristo, hay una parte alta que dicen que estuvo clavada la cruz de Cristo. Creía que había un cristal protegiéndolo. Cogí el emblema que llevaba y se fue al fondo".

Audio





Carmen le ha contado a Alberto Herrera que, hace 32 años, entró en Suiza. No encontraba trabajo. "Estaba sentada llorando en un parque y se me cayó una castaña al lado. A los pocos días me llamaron del hotel Hilton para empezar a trabajar. Y no la saqué del bolso. Me acompañó siempre".

Por último, otro 'fósforo' nos dijo que tiene una moneda de 25 pesetas y tampoco se despega de ella. "Me la tragué. Se me fue a la tráquea. Estaba jugando, la tiré hasta arriba. Me tocó ir al hospital y me la sacaron. Y la he llevado muchos años en una cadena y ahora siempre la llevo en la cartera".