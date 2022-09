Carlos Herrera confiesa lo que no soporta ver en su casa: "Me entra una erupción"

Alberto Herrera es el encargado de lanzar las preguntas más curiosas a los oyentes de 'Herrera en COPE' y, precisamente, por esto le ha querido preguntar Carlos Herrera, expectante por conocer los temas que los fósforos más acérrimos iban a tratar. Alberto lo tiene claro y ha decidido preguntar por una cosa que nos atañe a todos: el orden, la limpieza, la pulcritud en el hogar. Algo de lo que Carlos Herrera se ha pronunciado haciendo una curiosa confesión.

El orden de los oyentes de 'Herrera en COPE'

"Aquí no hay nadie que comparta esto porque somos todos muy limpios y ordenados", ha comenzado diciendo Alberto Herrera, en defensa del pulcrísimo equipo de 'Herrera en COPE'. "Pero hay quien de vez en cuando es un poquito vago recogiendo. Entonces, quiero que me llame la gente que comparte o convive con personas que, por ejemplo, al hacer la cama se dejan los calcetines dentro y dejan las sábanas por ahí 'engurruñás'", ha ejemplificado Alberto, al que rápidamente ha contestado Carlos Herrera:





"Qué bonito, qué bonito", ha exclamado el líder del 'prime time' de la radio en España. Alberto ha continuado, por su parte, con los ejemplos de casos que le gustaría escuchar por parte de los fósforos: "Gente que hace pirámide en las basuras. Armario, que el que lo abre parece eso el Primark todo sucio, que se te cae encima", ha seguido enumerando.

Carlos se ha querido sumar a la lista de imágenes de desorden planteadas por su hijo: "Que deja los zapatos así sueltos en la habitación, oh qué maravilla", se ha limitado a exclamar.

Carlos Herrera y lo que no soporta ver en casa

Antonio Naranjo, atento a la conversación radiofónica entre padre e hijo, le ha querido preguntar al último: "¿Estás contando tu vida, Alberto, no?", tras lo que el mismo Alberto se ha querido defender: "Mira, perdona, yo soy muy pulcro porque he salido a mi padre, que es la persona... ya le verás las gafas", le ha espetado el pequeño de los Herrera.

Ha sido justo ese el momento en el que el mismo Carlos Herrera ha decidido hablar en su propia defensa, sin intermediarios, para destacar una cualidad personal de la que no habla muy a menudo: "El más ordenado que podáis conocer en vuestra vida soy yo", ha querido sentenciar el líder de 'Herrera en COPE'.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que Carlos Herrera, en pleno directo del programa, no ha dudado en afirmar que él no soporta ver en su casa "un zapato mal colocado en el zapatero, un calcetín tirado fuera del cubo donde hay que tirarlo", ha vuelto a ejemplificar. De hecho, tanto detesta estas imágenes que ha llegado a decir: "No puedo, me entra una erupción, una erisipela", ha confesado entre las risas del resto de colaboradores tratando de imaginar el orden impuesto por Carlos Herrera.