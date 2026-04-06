Carlos Herrera analiza la guerra de Irán y el "duelo de relatos" judiciales que enfrenta a PP y PSOE

Carlos Herrera ha comenzado la semana en su programa 'Herrera en COPE' analizando la actualidad, con el foco puesto en dos claves: la tensión internacional en el Golfo Pérsico y el panorama judicial en España. Este último está marcado por lo que califica como un "duelo de relatos" entre PP y PSOE por el inicio de dos grandes procesos judiciales.

Herrera ha abordado la escalada de tensión con Irán, destacando los recientes tuits de Donald Trump. El comunicador ha calificado los mensajes del presidente norteamericano como "ultimátums de barra de bar, de borrachuzo", señalando el escaso talante diplomático de sus amenazas al régimen de Teherán.

Uno de los sucesos más llamativos, según el relato de Herrera, ha sido el rescate del segundo piloto de un cazabombardero F-15 derribado por Irán. El coronel permaneció más de 36 horas oculto en la grieta de una montaña mientras la Guardia Revolucionaria iraní lo buscaba, ofreciendo incluso recompensas. Herrera ha calificado la operación de los Navy Seal de Estados Unidos como "magnífica", la cual implicó una maniobra de distracción de la CIA. "Una auténtica operación, lo de las películas de Black Hall derribado y seguramente se quedan cortas" ha comentado.

Teherán bajo las bombas de los ejércitos de Israel y Estados Unidos TABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Kitchen y Koldo: el 'duelo de relatos'

En el ámbito nacional, Herrera ha subrayado la "coincidencia de juicios" que, a su juicio, va a brindar un ["duelo de relatos"] entre el PP y el PSOE. Se refiere al inicio de los juicios por el 'caso Kitchen' y el 'caso Koldo', que afectan a ambas formaciones. "Algunos aseguran que el sanchismo tiene más experiencia en el el fango de los relatos y puede que gane esto esta cuestión", ha señalado.

Por un lado, arranca el juicio por el llamado 'caso Kitchen', donde se sienta en el banquillo el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Está acusado de utilizar fondos reservados para una operación policial con el fin de espiar al extesorero Luis Bárcenas. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Díaz en un proceso en el que tendrán que declarar Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría.

Por otro lado, este martes comienza el que Herrera ha denominado como "el primer juicio de la corrupción sanchista" con el 'caso Mascarillas', parte de la 'trama Koldo'. En el banquillo se sentarán José Luis Ábalos y Koldo García en el que se prevé que sea el primero de otros muchos procesos. Herrera ha recordado la estrecha relación de Ábalos con Sánchez, describiéndolo como su "hombre de confianza, uña y carne" y "uno de los cuatro del Peugeot".

Pool Ábalos

Herrera ha marcado una distinción entre ambas situaciones. Sobre el PP, ha afirmado: "El Partido Popular purgó hace años, hace 8 años, concretamente. Este y otros casos. Y Rajoy ni los suyos están ahora mismo". En contraposición, ha sostenido que en el caso del PSOE, "el sanchismo sí que sigue ahí. Ahí están todos, y ahí están saltando el estado todos los días".

El comunicador también ha iniciado su monólogo mencionando otros asuntos de actualidad, como el lunes de Pascua festivo en varias comunidades autónomas y el buen tiempo que ha marcado la Semana Santa. Además, ha comentado la corrida de abono en la Maestranza de Sevilla, destacando la presencia del rey Juan Carlos, quien recibió una gran ovación del público.