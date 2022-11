Carlos Ferrando, en 'Herrera en COPE': “Sufrir por amor puede ser hasta un poco bonito”

Carlos Ferrando ha sido uno de los periodistas de la crónica más importantes de España. Una persona que no tiene redes sociales ni tampoco mira Internet, con un teléfono en su bolsillo de teclas y antena. Aficionado al teatro, al cine y a leer la prensa de toda la vida, la de papel. Una carrera de 50 años, da para mucho. Comenzó trabajando en una refinería petrolífera y por circunstancias de la vida, acabó contando historias en Diario 16, el mismo dice: “No sé a quien le iba a interesar lo que dice un señor que fue conocido”. “Había mucha gente que creía en mi, pero que sabían que yo no sabía hacerlo, llegué a dirigir parte de Diario 16”.

También ha hablado de la hija de Rocío Jurado y como hubiera reaccionado de haber sabido que lo que estaba pasando su hija con Antonio David: “No lo podemos saber nadie”. “Rocío tuvo una época muy difícil, porque no servía para nada y quería hacerlo todo. Yo la he pedido perdón mil veces”. “No sabíamos nadie que le pasaba, y ahora si lo sabemos, que había entrado ese sinvergüenza a destrozar la vida de esa pobre niña”.- Dice el autor.

Otra de las celebridades que menciona en su libro es Lina Morgan, con la que tuvo una gran amistad. Carlos dice: “Yo siempre le decía enamorate de algo”. “Si se enamoro de alguien, fue por suposiciones, ella nunca confirmó nada”. “Su hermano, era su hombre en la vida y ella no necesitaba sexualidad”. “Yo solo he visto a Lina Morgan una vez dándose un beso en la boca con un hombre y era en un sitio oscuro y rodando una película”.

También habla de María Jiménez, con la que mantuvo una relación: “No he querido a nadie del espectáculo como ella”. Y recuerda con orgullo las fiestas de los ochenta que ya no se hacen, afirmando que ha cambiado todo el arte cultural en sí: “No es el mejor momento el que estamos viviendo, ¿Quién vende millones de discos y quién arrasa en el cine?, de los de ahora, que me respondan. Y Javier Bardem y Penélope no valen”.